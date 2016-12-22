Поклонская попросила Чайку запретить «Христианское государство» в России

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что направила депутатский запрос генпрокурору Юрию Чайке. В нем она попросила принять меры по запрету деятельности организации «Христианское государство — Святая Русь» за экстремистскую деятельность.
«Сегодня мной направлен депутатский запрос генеральному прокурору России о принятии мер по запрету деятельности «Христианского государства — Святая Русь» путем реализации полномочий прокурора, предусмотренных ГПК РФ и ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», — написала Поклонская на своей странице в Facebook.
Кроме этого, в этом же запросе депутат просит генпрокурора вынести представление министру культуры Владимиру Мединскому «с требованием принять меры к устранению нарушений закона путем отзыва прокатного удостоверения на фильм «Матильда».
Как поясняет в своем запросе Поклонская, именно сюжетная линия фильма «разжигает межличностную вражду среди отдельных групп населения на религиозной почве».
В настоящее время лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин находится под арестом. Его задержали 23 сентября по обвинению в давлении на кинотеатры в связи с планируемым показом фильма «Матильда». Калинину вменяют ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения).
Позднее газета «Коммерсантъ» писала, что, по одной из версий следователей, Калинин таким образом хотел заработать, вынуждая прокатчиков заключать договоры на охранные услуги. Как выяснилось, у Калинина уже есть судимость: в 2002 году его приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство.
«Христианское государство — Святая Русь»
У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть сайт, который пока недоступен, и канал YouTube, на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов много видео с ответами на вопросы, например «можно ли [православной] краситься и пользоваться косметикой?» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов?».
В связи с деятельностью «Христианского государства» в СМИ часто упоминают руководителя организации Александра Калинина из Липецка, называющего себя «христианин Александр», и Мирона Кравченко, которого называют то пресс-секретарем, то главой центрального отдела.
Организация привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме.
Вскоре Дмитрий Песков назвал такие действия недопустимыми. По его словам, организация «Христианское государство — Святая Русь» не зарегистрирована Минюстом. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — заявил тогда пресс-секретарь президента.
В феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что в «Христианское государство» входят около 300 человек и есть те, кто готов присоединиться, «их тысячи». Он отмечал, что организация не связана с депутатом Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части».
Сама Наталья Поклонская раскритиковала деятельность «Христианского государства»: «Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь».