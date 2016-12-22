Поклонская попросила Чайку запретить «Христианское государство» в России

Наталья Поклонская попросила генпрокурора России принять меры к запрету организации «Христианское государство — Святая Русь», которая привлекла к себе внимание после давления на кинотеатры из-за планируемого показа «Матильды»

Наталья Поклонская (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что направила депутатский запрос генпрокурору Юрию Чайке. В нем она попросила принять меры по запрету деятельности организации «Христианское государство — Святая Русь» за экстремистскую деятельность.

«Сегодня мной направлен депутатский запрос генеральному прокурору России о принятии мер по запрету деятельности «Христианского государства — Святая Русь» путем реализации полномочий прокурора, предусмотренных ГПК РФ и ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Кроме этого, в этом же запросе депутат просит генпрокурора вынести представление министру культуры Владимиру Мединскому «с требованием принять меры к устранению нарушений закона путем отзыва прокатного удостоверения на фильм «Матильда».​

Как поясняет в своем запросе Поклонская, именно сюжетная линия фильма «разжигает межличностную вражду среди отдельных групп населения на религиозной почве».





В настоящее время лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин находится под арестом. Его задержали 23 сентября по обвинению в давлении на кинотеатры в связи с планируемым показом фильма «Матильда». Калинину вменяют ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения).

Позднее газета «Коммерсантъ» писала, что, по одной из версий следователей, Калинин таким образом хотел заработать, вынуждая прокатчиков заключать договоры на охранные услуги. Как выяснилось, у Калинина уже есть судимость: в 2002 году его приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство.