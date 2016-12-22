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Поклонская попросила Чайку запретить «Христианское государство» в России
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Поклонская попросила Чайку запретить «Христианское государство» в России
Конфликт вокруг «Матильды», 20:02
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Поклонская попросила Чайку запретить «Христианское государство» в России
Наталья Поклонская попросила генпрокурора России принять меры к запрету организации «Христианское государство — Святая Русь», которая привлекла к себе внимание после давления на кинотеатры из-за планируемого показа «Матильды»
Наталья Поклонская (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что направила депутатский запрос генпрокурору Юрию Чайке. В нем она попросила принять меры по запрету деятельности организации «Христианское государство — Святая Русь» за экстремистскую деятельность.

«Сегодня мной направлен депутатский запрос генеральному прокурору России о принятии мер по запрету деятельности «Христианского государства — Святая Русь» путем реализации полномочий прокурора, предусмотренных ГПК РФ и ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Кроме этого, в этом же запросе депутат просит генпрокурора вынести представление министру культуры Владимиру Мединскому «с требованием принять меры к устранению нарушений закона путем отзыва прокатного удостоверения на фильм «Матильда».​

Как поясняет в своем запросе Поклонская, именно сюжетная линия фильма «разжигает межличностную вражду среди отдельных групп населения на религиозной почве».

Исполнитель роли Николая II отказался приехать на премьеру «Матильды»
Общество

В настоящее время лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин находится под арестом. Его задержали 23 сентября по обвинению в давлении на кинотеатры в связи с планируемым показом фильма «Матильда». Калинину вменяют ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения). 

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Позднее газета «Коммерсантъ» писала, что, по одной из версий следователей, Калинин таким образом хотел заработать, вынуждая прокатчиков заключать договоры на охранные услуги. Как выяснилось, у Калинина уже есть судимость: в 2002 году его приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство.

«Христианское государство — Святая Русь»

У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть сайт, который пока недоступен, и канал YouTube, на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов много видео с ответами на вопросы, например «можно ли [православной] краситься и пользоваться косметикой?» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов?».

В связи с деятельностью «Христианского государства» в СМИ часто упоминают руководителя организации Александра Калинина из Липецка, называющего себя «христианин Александр», и Мирона Кравченко, которого называют то пресс-секретарем, то главой центрального отдела.

Организация привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме.

Вскоре Дмитрий Песков назвал такие действия недопустимыми. По его словам, организация «Христианское государство — Святая Русь» не зарегистрирована Минюстом. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — заявил тогда пресс-секретарь президента.

В феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что в «Христианское государство» входят около 300 человек и есть те, кто готов присоединиться, «их тысячи». Он отмечал, что организация не связана с депутатом Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части».

Сама Наталья Поклонская раскритиковала деятельность «Христианского государства»: «Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь».

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Генпрокуратура , Юрий Чайка , Наталья Поклонская , «Матильда»
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