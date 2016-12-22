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Арендаторы «Синдики» сообщили о нескольких очагах возгорания в ТЦ
Общество, 19:06
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Арендаторы «Синдики» сообщили о нескольких очагах возгорания в ТЦ
Пожар в торговом центре «Синдика» начался сразу в нескольких боксах, рассказали РБК арендаторы павильонов. Сигналов оповещения они не слышали, а система автоматического пожаротушения водой не сработала
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Две версии

Дознаватели МЧС выясняют причины пожара, произошедшего в торговом центре «Синдика» на северо-западе Москвы. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за неправильной эксплуатации электрооборудования, а также в результате поджога. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МЧС по Московской области. Источник в центральном региональном центре МЧС подтвердил эту информацию. РБК отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

Видео: РБК

Пожар в строительном торговом центре «Синдика» на 65-м километре МКАД охватил 55 тыс. кв. м. Возгорание произошло в воскресенье, 8 октября, около 15:00; открытое горение было ликвидировано только к семи утра понедельника, 9 октября. Торговый центр выгорел полностью.

«На сегодняшний день есть две приоритетные версии возникновения пожара — это нарушение эксплуатации электрооборудования и поджог», — говорит источник в МЧС. На месте работают сотрудники исследовательской пожарной лаборатории, которые пытаются определить количество очаговых зон, уточнил собеседник из регионального МЧС. «Если на территории рынка будет обнаружено несколько очагов возгорания, то версия поджога станет основной», — добавил он.

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Арендаторы утверждают, что пожар начался сразу в нескольких боксах. Об этом РБК рассказали восемь опрошенных арендаторов павильонов в торговом центре «Синдика». «Клубы дыма появились одновременно со всех сторон здания, — говорит арендатор одного из блоков предприниматель Арсен. — Было понятно, что горит подвал». Склады в цокольном помещении рынка представляли собой изолированные друг от друга боксы, говорит другой предприниматель, чья торговая точка оказалась в эпицентре пожара. «Если бы загорелась проводка, то это произошло бы в одном из боксов и потребовалось бы много времени, чтобы огонь распространился по всей площади. Мы видели, что огонь распространялся очень быстро», — рассказал он РБК. Еще шестеро арендаторов рынка согласились с этой версией произошедшего.

По словам одного из арендаторов, сигналов оповещения он не слышал, а система автоматического пожаротушения водой не сработала. Бизнесмен арендовал склад в подвальном помещении. «Я только получил новую партию товара. Теперь все это погибло. Никаких договоров страхования мы не заключали», — добавил он. Многие надеются на то, что часть товара уцелеет, говорит предприниматель Андрей из соседнего павильона. «Я торговал обоями, и тот товар, который уцелел, пришел в негодность из-за высокой температуры», — добавил арендатор. «Мой павильон выгорел полностью, остались одни долги. Теперь надо искать, где кредитоваться, не знаю, что делать», — рассказала предприниматель Галина, арендовавшая на рынке павильон для торговле ламинатом.

Совокупные убытки арендаторов сгоревшего ТЦ «Синдика» могут составить до 8 млрд руб. с учетом товара в торговых объектах и на складах, а также торгового оборудования и расходов на ремонтные работы, сообщал ранее РБК со ссылкой на «INFOLine-Аналитику».

На момент публикации материала руководитель торгового центра Леонид Каноков был недоступен для комментариев.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Постоянный контроль​

Согласно «СПАРК-Интерфаксу», с 2016 по 2017 год органы госконтроля проверяли компанию «Синдика-О» 24 раза. «Синдика-О» занимается эксплуатацией рынка. Компанию проверили сотрудники ГИБДД, Минприроды, Роспотребнадзора, Росреестра, Ростехнадзора и Ространснадзора. Было выявлено пять нарушений: три обнаружил Ростехнадзор, одно — Роспотребнадзор и одно — Минприроды.

Последствия пожара на рынке «Синдика». Фотогалерея Еще 8 фото
Фотогалерея

В ноябре 2016 года Ростехнадзор определил, что были нарушены правила перепланировки складских помещений на парковке первого этажа. В июне этого года были нарушены правила перепланировки складских помещений цокольного этажа (возгорание было обнаружено на цокольном этаже здания). К сентябрю этого года нарушения не были устранены. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», Госпожнадзор не провел ни одной проверки на территории рынка. «Это связано со снижением нагрузки по проверкам объектов малого и среднего бизнеса на период с 2016 до 2018 года», — сообщил РБК источник в региональном управлении МЧС. Плановые проверки были отменены в связи с федеральным законом № 246-фз от 13.07.2015 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», рассказал собеседник.

Во вторник, 10 сентября, главное управление МЧС по Московской области сообщило о полной ликвидации пожара в торговом центре «Синдика» в Одинцовском районе Московской области, который произошел днем в минувшее воскресенье. Таким образом, на тушение пожара ушло ровно двое суток. В тушении участвовали пожарно-спасательные подразделения Московской области и Москвы, вертолеты Жуковского АСЦ МЧС России и МАЦ. Всего было произведено 120 сбросов воды в количестве 600 т. Для взятия проб воздуха на превышение ПДК на месте пожара находятся химическая лаборатория ПСО-26 «Мособлпожспас» и передвижная радиологическая лаборатория ФГКУ «СПСЧ ФПС по Московской области».

Торговый центр был построен в 2014 году на месте строительного рынка и принадлежит холдингу «Синдика», подконтрольному семье экс-главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова (в последнем рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» занимает 191-е место с состоянием $500 млн).

Авторы: Дмитрий Серков, Андрей Филатов.
Теги: пожар , поджог , версии , «Синдика»
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