Шакро Молодой и Итальянец отказались признать вину в вымогательстве

На первых слушаниях по делу о перестрелке на Рочдельской улице криминальный авторитет Шакро Молодой и его подручный Итальянец не признали вину. «Это все равно что ориентацию сексуальную поменять», — сказал один из них

Захарий Калашов (Шакро Молодой) в Никулинском суде (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) отказался признать вину в вымогательстве, приведшем к перестрелке на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала Никулинского суда столицы, где проходит первое слушание данного дела по существу.

Другой фигурант дела — подручный Шакро Андрей Кочуйков (Итальянец) — также отказался признать свою вину. ​На соответствующий вопрос судьи Кочуйков ответил: «Это все равно что ориентацию сексуальную поменять».

Дело о перестрелке на Рочдельской улице в Москве было передано в суд в начале сентября. Его фигурантами являются «14 участников организованной группы, обвиняемых в вымогательстве денежных средств у столичных бизнесменов».

​Перестрелка произошла 14 декабря 2015 года. Причиной ​стал конфликт между хозяйкой ресторана Elements Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой.

Калашова обвиняют в том, что он вымогал деньги у Ким, которая вызвала на помощь отставного полковника КГБ, адвоката Эдуарда Буданцева. Тот прибыл на место с помощниками. Переговоры закончились дракой, переросшей в перестрелку, во время которой Буданцев застрелил из наградного пистолета двух бойцов Кочуйкова.

Летом 2016 года по обвинению в вымогательстве был задержан Шакро Молодой, а затем и его подручные, которые участвовали в столкновении на Рочдельской.

Позднее были задержаны сотрудники Следственного комитета — руководитель ​управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замглавы столичного управления СКР Денис Никандров. Их обвинили в получении крупной взятки за помощь в освобождении приближенных Шакро Молодого, оказавшихся под арестом.