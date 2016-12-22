Горевший двое суток рынок «Синдика» в Подмосковье потушили

Пожар на строительном рынке «Синдика» в Одинцовском районе Подмосковья полностью ликвидирован. На тушение пожара ушло двое суток

Главное управление МЧС по Московской области сообщило о полной ликвидации пожара в торговом центре «Синдика» в Одинцовском районе Московской области, который произошел днем в минувшее воскресенье.

«В 15.01 [10 октября] — ликвидация последствий пожара», — сказано в сообщении. Таким образом на тушение пожара ушло ровно двое суток.

Видео: РБК

Пожар в ТЦ «Синдика», где торгуют строительными материалами, случился в минувшее воскресенье, 8 октября. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 15:08. К 18:00 площадь пожара составляла уже 55 тыс. кв. м., произошло обрушение кровли.

К тушению пожара была привлечена авиация, а также более 350 человек и свыше 180 единиц техники, в том числе робототехника и три вертолета. Открытое горение пожарные смогли потушить утром 9 октября.

Очаг возгорания находился в складских помещениях. В качестве возможных причин пожара называли версию поджога и нарушение правил безопасности.

Как ранее писал РБК со ссылкой на оценки «INFOLine-Аналитика», ущерб арендаторов сгоревшего ТЦ «Синдика» может достичь 8 млрд руб.