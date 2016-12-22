Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,24 57,76 EUR Нал. 68,60 68,07 USD Бирж. 57,88 -0,45 EUR Бирж. 68,27 -0,23 USD ЦБ. 58,07 -0,24 EUR ЦБ. 68,36 -0,03 EUR/USD 1,18 +0,01 BTC/USD Бирж. 4812,98 +47,44 ММВБ 2086,50 -0,47% РТС 1135,52 +0,27% Brent 56,34 +1,02% DJIA 22761,07 -0,06% Nasdaq 6579,73 -0,16% FTSE 7526,50 +0,25%
Власти Москвы отказали ДК им. Серафимовича в статусе памятника
Лента новостей
Турция запретила въезд американским баскетболисткам российского клуба 14:51, Спорт ЕСПЧ обязал Россию выплатить €285 тыс. семьям погибших в Чечне 14:47, Общество Власти Москвы отказали ДК им. Серафимовича в статусе памятника 14:41, Общество Экс-губернатор Коньков записал прощальное обращение к ивановцам 14:33, Политика Министр образования рассказала об увеличении числа опорных вузов 14:11, Политика IKEA сократила продажи в России на 10% 13:58, Бизнес Прохоров и Вексельберг продадут 3% UC Rusal 13:40, Бизнес Экипировку «Ратник» снабдили выдерживающими ядерный взрыв часами 13:40, Технологии и медиа Власти запустят сеть из 100 анонимных Telegram-каналов в регионах 13:37, Общество ФСБ возбудила дело из-за хищений при строительстве ракетного арсенала 13:35, Общество Почему выставке рисунков Климта и Шиле в Москве присвоили возрастной ценз 18+ 13:30, Стиль На Северном Кавказе нейтрализовали 20 «спящих» ячеек террористов 13:19, Политика Передача «Жди меня» выйдет в эфир на НТВ 13:07, Технологии и медиа Собянин назвал «колоссальную сумму» расходов на реновацию в Москве 13:06, Общество После поджога автомобиля Латыниной возбудили уголовное дело 13:04, Общество Суд признал банкротом владеющую рестораном «Прага» компанию 12:55, Финансы Россияне вдвое ускорили сокращение повседневных расходов 12:54, Экономика Судебные мотивы: какие реформы предлагает Верховный суд 12:34, Мнение В Башкирии возбудили уголовное дело после вспышки ящура 12:22, Общество Размер дыры в «ФК Открытие» составил почти 190 млрд руб. 12:16, Финансы Оргкомитет ЧМ-2018 получил 1,5 млн заявок на билеты 12:14, Спорт 100% легально: «Мастерчейн» — первый юридически чистый блокчейн в России 12:11, РБК и Ассоциация ФинТех «Радио Свобода» ответило на письмо об ограничениях на работу в России 12:11, Политика Минобороны сообщило о «круглосуточном перемалывании» боевиков ИГ 12:05, Политика Из спортивного комментатора в целители: каким был Аллан Чумак 12:03, Фотогалерея  Машина императора и много гибридов: что покажут на мотор-шоу в Токио 11:47, Авто
Власти Москвы отказали ДК им. Серафимовича в статусе памятника
Общество, 14:41
0
Власти Москвы отказали ДК им. Серафимовича в статусе памятника
Эксперты Мосгорнаследия не нашли оснований для включения ДК им. Серафимовича в список объектов культурного наследия. Однако они отметили, что дом важен для жителей переулка, и рекомендовали скорректировать проект его перестройки
Дом культуры имени А.С. Серафимовича (Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»)

Научно-методический совет при департаменте культурного наследия города Москвы отказался включить Дом культуры им. А.С. Серафимовича, расположенный в Среднем Тишинском переулке, в список объектов культурного наследия. Как говорится в сообщении на сайте департамента, эксперты совета не нашли для этого документального подтверждения. В департаменте признали, что объект важен для местных жителей, и рекомендовали пересмотреть проект его перестройки.​

«Нет очевидных и документально подтвержденных данных ни по историко-архитектурной, ни по мемориальной ценности ДК им. Серафимовича, которые могли бы позволить отнести это здание к объектам культурного наследия», — заявил на заседании совета заместитель генерального директора по научной работе ФГУ «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», профессор Андрей Баталов.

По его словам, исторический и архитектурный облик здания 1888 года был утрачен в результате реконструкции в 1930-х годах и поздних многочисленных перестроек. «Здание было надстроено третьим этажом, также были сделаны пристройки. Объект является элементом историко-градостроительной среды, претерпевшим несколько реконструкций. Он не получил архитектурного оформления в стиле конструктивизма и не представляет архитектурного интереса», — считает Баталов.

Кроме того, присутствовавшие на заседании эксперты решили, что писатель Леонид Андреев (1871–1919) никогда не жил в этом здании. Утверждение о том, что в этом здании выступали многие знаменитые артисты и деятели культуры, также не стало достаточным основанием для признание его памятником. «Функция дома культуры — принимать подобных гостей. Артисты и деятели культуры, перечисленные в обращении, выступали на многих сценах Москвы и других городов, в связи с чем сведения об их выступлениях на сцене ДК им. А.С. Серафимовича не придают ему уникальную мемориальную ценность, выделяющую его из подобных домов культуры», — говорится в сообщении.

Активист движения «Архнадзор» Андрей Новичков рассказал РБК о ходе заседания научного совета по статусу этого здания. «От нас присутствовали представители на научном совете, где разбирался статус дома. Эксперты и муниципальные депутаты пытались донести позицию, почему стоит включить в перечень объектов культурного наследия, но в департаменте решили по-своему. Департамент призвал застройщика сохранить памятник, но прекрасно понимаем, что на такие траты застройщик не пойдет», — заявил Новичков.

По его словам, официальный приказ еще не издан, поэтому у ДК пока сохраняется статус объекта с признаками культурного наследия. «Теперь будем пытаться наделить ДК статусом градообразующего объекта, что согласно московским законам может обеспечить сохранность», — добавил общественник.

Снос ДК начался в июне 2017 года. Демонтаж здания начала «дочка» «Донстроя», на его месте планируется построить многоэтажный комплекс. Союз московских архитекторов отмечал на своем сайте, что сносимое здание было построено в эпоху конструктивизма и обладает признаками объекта культурного наследия. Мосгорнаследие распорядилось тогда приостановить снос ДК в связи с подачей заявления о его включении в реестр объектов культурного наследия как памятник конструктивизма.​

Авторы: Владислав Гордеев, Дмитрий Окрест.
Теги: Москва , статус , Мосгорнаследие
Главное
Власти запустят сеть из 100 анонимных Telegram-каналов в регионах Общество
Материалы по теме
«Архнадзор» заявил о начале сноса в Москве конструктивистского памятника Общество
«Архнадзор» сообщил о новых идущих под снос исторических зданиях в Москве Общество
Мосгорнаследие накажет владельцев «Дома с писателями» за падение Гоголя Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку