Власти Москвы отказали ДК им. Серафимовича в статусе памятника

Эксперты Мосгорнаследия не нашли оснований для включения ДК им. Серафимовича в список объектов культурного наследия. Однако они отметили, что дом важен для жителей переулка, и рекомендовали скорректировать проект его перестройки

Дом культуры имени А.С. Серафимовича (Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»)

Научно-методический совет при департаменте культурного наследия города Москвы отказался включить Дом культуры им. А.С. Серафимовича, расположенный в Среднем Тишинском переулке, в список объектов культурного наследия. Как говорится в сообщении на сайте департамента, эксперты совета не нашли для этого документального подтверждения. В департаменте признали, что объект важен для местных жителей, и рекомендовали пересмотреть проект его перестройки.​

«Нет очевидных и документально подтвержденных данных ни по историко-архитектурной, ни по мемориальной ценности ДК им. Серафимовича, которые могли бы позволить отнести это здание к объектам культурного наследия», — заявил на заседании совета заместитель генерального директора по научной работе ФГУ «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», профессор Андрей Баталов.

По его словам, исторический и архитектурный облик здания 1888 года был утрачен в результате реконструкции в 1930-х годах и поздних многочисленных перестроек. «Здание было надстроено третьим этажом, также были сделаны пристройки. Объект является элементом историко-градостроительной среды, претерпевшим несколько реконструкций. Он не получил архитектурного оформления в стиле конструктивизма и не представляет архитектурного интереса», — считает Баталов.

Кроме того, присутствовавшие на заседании эксперты решили, что писатель Леонид Андреев (1871–1919) никогда не жил в этом здании. Утверждение о том, что в этом здании выступали многие знаменитые артисты и деятели культуры, также не стало достаточным основанием для признание его памятником. «Функция дома культуры — принимать подобных гостей. Артисты и деятели культуры, перечисленные в обращении, выступали на многих сценах Москвы и других городов, в связи с чем сведения об их выступлениях на сцене ДК им. А.С. Серафимовича не придают ему уникальную мемориальную ценность, выделяющую его из подобных домов культуры», — говорится в сообщении.

Активист движения «Архнадзор» Андрей Новичков рассказал РБК о ходе заседания научного совета по статусу этого здания. «От нас присутствовали представители на научном совете, где разбирался статус дома. Эксперты и муниципальные депутаты пытались донести позицию, почему стоит включить в перечень объектов культурного наследия, но в департаменте решили по-своему. Департамент призвал застройщика сохранить памятник, но прекрасно понимаем, что на такие траты застройщик не пойдет», — заявил Новичков.

По его словам, официальный приказ еще не издан, поэтому у ДК пока сохраняется статус объекта с признаками культурного наследия. «Теперь будем пытаться наделить ДК статусом градообразующего объекта, что согласно московским законам может обеспечить сохранность», — добавил общественник.

Снос ДК начался в июне 2017 года. Демонтаж здания начала «дочка» «Донстроя», на его месте планируется построить многоэтажный комплекс. Союз московских архитекторов отмечал на своем сайте, что сносимое здание было построено в эпоху конструктивизма и обладает признаками объекта культурного наследия. Мосгорнаследие распорядилось тогда приостановить снос ДК в связи с подачей заявления о его включении в реестр объектов культурного наследия как памятник конструктивизма.​