Суд освободил убийц Немцова от уплаты штрафа

Верховный суд отклонил апелляцию осужденных по делу об убийстве Бориса Немцова. Сторона защиты просила отменить приговор и вернуть дело на новое рассмотрение. Однако суд отменил в отношении фигурантов только штраф в 100 тыс. руб.

Хамзат Бахаев, Заур Дадаев, Анзор Губашев и Шадид Губашев (слева направо) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Судебная коллегия Верховного суда России отказалась отменить приговор и вернуть дело об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова на новое рассмотрение. Приговор осужденным остался в силе, передает корреспондент РБК из зала суда.

«Приговор в отношении осужденных изменить. Исключить назначение каждому штрафа в виде 100 тыс. руб. В остальном приговор оставить в силе», — заявил судья.

Во время заседания адвокаты осужденных заявляли о многочисленных, как они считают, нарушениях суда в ходе рассмотрения дела первой инстанции. В частности, защитники жаловались на возможное оказание влияния на присяжных во время суда.

Один из фигурантов дела Анзор Губашев в последнем слове просил отменить приговор и привлечь гособвинение к уголовной ответственности. В свою очередь, другой обвиняемый Шадид Губашев жаловался во время заседания на пытки при похищении. «Это политическое [убийство], но я к нему не имею отношения. 6 марта меня похитила ФСБ. Нам надели мешки на голову, увезли. Мать писала жалобу в прокуратуру, что нас похитили. Брата раздели, пытали, угрожали», — сказал он.



Темирлан Эскерханов заявил, что не мог пойти на такое преступление, поскольку у него есть семь детей.​

13 июля Московский окружной военный суд приговорил экс-военнослужащего чеченского батальона внутренних войск «Север» Заура Дадаева, расстрелявшего Немцова, к 20 годам колонии строгого режима, братьев Анзора и Шадида Губашевых — к 19 и 16 годам колонии соответственно, Эскерханова — к 14 годам, Хамзата Бахаева — к 11.

Все пятеро осужденных заявили в суде, что им непонятен приговор. После суда адвокат Эскерханова Анна Бюрчиева сообщила, что защита намерена обжаловать приговор в Верховном и Европейском судах по правам человека.

21 июля дочь Немцова Жанна попросила отменить приговор, чтобы переквалифицировать дело с убийства (ст. 105 УК) на посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК) — Борис Немцов был депутатом Ярославской областной думы и сопредседателем партии ПАРНАС. Адвокат потерпевших Вадим Прохоров тогда заявил, что на скамье подсудимых не оказалось организаторов и заказчиков убийства, поэтому он приложит «все усилия для того, чтобы это в конце концов произошло». Потерпевшие считают, что основной организатор преступления — заместитель командира батальона внутренних войск России «Север» Руслан Геремеев, близкий к руководству Чечни.

​Представители семьи Немцова ходатайствовали о допросе Геремеева и других высокопоставленных чиновников Чечни, которые, по их мнению, могут быть причастны к заказу и организации убийства оппозиционера. Соратник и друг Немцова Илья Яшин в суде заявлял, что убитый политик опасался лишь главы Чечни Рамзана Кадырова.

Следствие же считает предполагаемым заказчиком и организатором преступления бывшего офицера батальона «Север» Руслана Мухудинова. Ему предъявлено заочное обвинение, с ноября 2015 года он находится в международном розыске.

Немцова убили вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве четырьмя выстрелами из пистолета. Следствие пришло к выводу, что это было заказное убийство, за которое исполнители получили около 15 млн руб.