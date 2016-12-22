ФСБ возбудила дело из-за хищений при строительстве ракетного арсенала

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении руководства подрядной организации, работавшей по заказу «Спецстроя». В ходе строительства на ракетном полигоне было похищено 646 млн руб., утверждает следствие

В понедельник, 9 октября, следователи ФСБ возбудили уголовное дело по ст. 159 УК России (мошенничество) в отношении руководства компании «Спецмонтаж», которая работала по заказу ​«Главного управления специального строительства по территории № 1 при Федеральном агентстве специального строительства России». Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник в ФСБ.

«В 2013 году компания ООО «Спецмонтаж» заключила договор субподряда с ГУП «ГУССТ № 1 при Спецстрое России» на проведение строительно-монтажных работ на 51-ом арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления во Владимирской области», — рассказал источник в ГУ МВД по Москве.

Компания должна была выполнить строительно-монтажные работы на объектах ракетного полигона, сообщил источник в ФСБ. «В соответствии с договором ФГУП «ГУССТ № 1 при Спецстрое России» перевел на расчетные счета коммерческой компании ООО «Спецмонтаж» авансовые платежи в размере 1,3 млрд рублей», — рассказал собеседник​. По его словам, компания не выполнила монтажные работы в полном объеме. «Материалы проверки ФСБ выявили, что более 646 млн рублей авансовых платежей похищены неустановленными лицами», — добавил источник в ФСБ.

Согласно данным «СПАРК Интерфакс», компания ООО «Спецмонтаж» зарегистрирована в 2009 году в Москве. Компания входит в холдинг «Руспромгрупп» и занимается строительными работами. Согласно базе данных, в 2017 году ООО «Спецмонтаж» заключил 14 контрактов на сумму 4.3 млрд руб на строительство различных объектов на территории воинских частей.

Ранее РБК сообщал, что федеральное агентство специального строительства (Спецстрой) должно быть ликвидировано ​до 1 октября 2017 года. Соответствующие сроки были обозначены в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.