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В Москве умер Аллан Чумак
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В Москве умер Аллан Чумак
Общество, 09:58
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В Москве умер Аллан Чумак
О смерти телевизионного деятеля сообщила РБК его супруга
Аллан Чумак (Фото: Нетелев Роберт / Фотохроника ТАСС)

В Москве в возрасте 82 лет скончался автор книг «Исцеляющая сила внутри вас», «Тем, кто верит в чудо» и «Книга-экстрасенс. Практические приемы по исцелению себя и своих близких» Аллан Чумак, получивший в конце 1980-х годов известность, как телевизионный «целитель».

О смерти советского и российского телевизионного «экстрасенса» сообщила РБК его супруга Людмила.

«Это произошло вчера вечером, да» - сказала она, отказавшись уточнять причины смерти Чумака, - «Ушел из жизни человек - этого достаточно».

Ранее о смерти Чумака сообщил на своей в сети Facebook известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Чумак родился в Москве в 1935 году, в 1965 году пришел работать на телевидение - сперва спортивным комментатором. С начала 1980-х работал в НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР.

В конце 1980-х годов Чумак стал известен, как один из самых известных в России «целителей». Выступая по телевидению и радио, он молча делал пассы руками и, по его собственным словам, «заряжал» поставленные «пациентами» рядом с приемником кремы, воду и различные продукты, а также «лечил» зрителей и слушателей от различных недугов.

Председатель Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Эдуард Кругляков объяснял кратковременное облегчение, отмечавшееся после выступлений Чумака, «мобилизацией внутренних ресурсов больного как результат веры в лечение, веры в авторитет телеэкрана». При этом ни одного случая реального исцеления тяжело больных людей, по словам академика, обнаружено не было.

Сам Чумак еще в 2010 году в одном из интервью говорил, что продолжает вести прием больных и заряжать воду, а, кроме того, дает уроки для тех, кто «хотел бы изменить свою судьбу».

«Я не лечу болезни. Организм — единое целое. Потому я подхожу к вопросу комплексно, к человеку как к единому целому — лечу не пальчик, а нахожу нарушение в информационной структуре. Я восстанавливаю норму — и болезнь проходит. С помощью энергии целителя можно вернуть человека, который с точки зрения врачей безнадежен», - пояснял Чумак.

В том же интервью он утверждал, что «даром» его наградил сам бог, и он даже предлагал представителям «высшей иерархии церкви» попытаться
опровергнуть этот факт.

«Я встречался с высшей иерархией церкви. Говорил: "Докажете, что дар от сатаны — приму любую схиму. Не докажете — сами снимете рясы и пойдете в мир добывать хлеб свой насущный". Вы подумайте, как было бы классно, доказать, что мой талант — от дьявола. Но никто и не пытается это сделать», - сказал тогда Чумак.

Свое интервью Чумак завершил советом читателям прикладывать свою фотографию к больным местам.

Авторы: Евгений Калюков, Егор Губернаторов.
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