Сборная Украины по футболу не прошла на ЧМ-2018

Сборная Украины проиграла Хорватии в матче квалификации чемпионата мира по футболу-2018. Встреча состоялась на стадионе «НСК Олимпиийский» в Киеве и закончилась со счетом 2:0 в пользу хорватов

Сборная Украины по футболу проиграла команде Хорватии в матче финального тура отборочного турнира ЧМ-2018 в европейской зоне и не поедет на чемпионат в Россию. Об этом сообщает издание «Чемпионат.com».

Встреча двух сборных прошла в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Хорватии. Дубль оформил хорватский нападающий Андрей Крамарич, забив на 62-й и 70-й минуте. Сборная Украины с 17 очками заняла третье место в группе. Хорваты выбрались на второе месте с 20 очками.

В других матчах группы I сборная Исландии победила сборную Косово со счетом 2:0, заняв первое место в группе с 22 очками. Матч проходил на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике. На 40-й минуте гол забил исландский полузащитник Гилфи Тор Сигурдссон, а на 68-й минуте — другой полузащитник Исландии Йоханн Гудмундссон. Таким образом, Исландия впервые в истории прошла на чемпионат мира. Сборная Косово находится на шестом месте с единственным очком.

Также сборная Турции сыграла вничью со сборной Финляндии (2:2). Матч проходил на стадионе «Веритас» в Финляндии. Дубль оформил турецкий нападающий Дженк Тосун на 57-й и 83-й минутах. Финны ответили голами на 75-й (защитник Паулус Араюури) и 88-й минутах (нападающий Йоэль Похьянпало). Таким образом, по итогам матча Турция занимает четвертое место в группе с 15 очками, а Финляндия находится на пятом месте с девятью очками.

В октябре 1999 года во время отборочного матча на Чемпионат Европы по футболу-2000 украинский нападающий Андрей Шевченко, благодаря ошибке российского вратаря Александра Филимонова, смог забить гол на 88-й минуте матча. Встреча закончилась со счетом 1:1 (на 75-й минуте гол в ворота сборной Украины забил нападающий сборной России Валерий Карпин), а команда российского тренера Олега Романцева не попала на Евро-2000.