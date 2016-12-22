СМИ сообщили о задержании на акции мусульман в Петербурге 130 человек

В Петербурге состоялась несогласованная акция мусульман в поддержку их единоверцев в Мьянме. В ходе нее, по данным «Фонтанки», задержали уже 130 человек. РБК в полиции, в свою очередь, заявили, что проверяют эту информацию

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Во время несогласованной акции мусульман на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге​ задержали 130 человек. Об этом изданию «Фонтанка» сообщил источник в местной полиции. Участники протеста выступают в поддержку их единоверцев в Мьянме.

РБК в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что проверяют эту информацию.

Всего в мероприятии, по данным «Фонтанки», приняли участие 200 человек. У задержанных, как пояснил собеседник издания, сотрудники полиции намерены проверить документы и отпустить.

Однако позже, как уточнил источник «Фонтанки», на всех оказавшихся после акции в отделениях полиции оформили протоколы об участии в незаконной акции по ст. 20.2 КоАП России. Максимальная сумма штрафа по ней составляет 20 тыс. руб. На тех же, кто сопротивлялся задержанию, как уточнили изданию, оформили протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Видео: "Фонтанка"

Официальные данные о количестве участников акции, а также о числе задержанных пока не сообщаются, отмечает «Фонтанка».

Ранее власти города, как напоминает издание, не разрешили проводить это мероприятие. Жителей Петербурга, исповедующих ислам, они призвали прийти на круглый стол и обсудить проблему мусульман в Мьянме в кабинетах.

На прошлой неделе, 3 сентября, в подобной акции в Москве у посольства этой республики на Большой Никитской поучаствовали около 800 человек. В Грозном на такой митинг, в свою очередь, по данным полицейских, пришли 1 млн 100 тыс. человек.