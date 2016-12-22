Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,81 57,47 EUR Нал. 69,49 68,95 USD Бирж. 57,37 +0,47 EUR Бирж. 69,03 +0,61 USD ЦБ. 57,00 -0,14 EUR ЦБ. 68,69 +0,45 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2032,75 +1,12% РТС 1119,61 +0,80% Brent 53,75 -1,38% DJIA 21797,79 +0,06% Nasdaq 6360,19 -0,59% FTSE 7377,60 -0,26%
В Москве задержали главу сахалинской дочки «Роснефти»
Лента новостей
В Москве задержали главу сахалинской дочки «Роснефти» 11:53, Общество Полиция столичного региона перешла на усиленный режим в день выборов 11:04, Политика Bloomberg рассказал о новом юбилейном iPhone X 11:02, Технологии и медиа Семьи жертв 11 сентября обвинили Эр-Рияд в финансировании репетиции атаки 10:39, Политика Месси забил пять голов в двух матчах в чемпионате Испании 10:30, Спорт Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 10:26, РБК и Билайн Как проходит единый день голосования. Онлайн-трансляция 09:50, Политика Более 75 тыс. жителей Флориды перевезли в убежища из-за урагана «Ирма» 09:35, Общество Число жертв землетрясения в Мексике достигло 90 человек 09:34, Общество Пассажирский самолет с 72 пассажирами экстренно приземлился в Саратове 08:51, Общество СМИ узнали о введении Китаем ограничений по банковским операциям в КНДР 08:50, Финансы Пограничники КНДР задержали российскую яхту 08:43, Общество У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 4,4 08:16, Общество Берлин предложил провести переговоры с Пхеньяном по «иранской» модели 07:32, Политика Синоптики пообещали в Москве в воскресенье 22 градуса тепла 07:09, Общество Ким Чен Ын отметил банкетом успешные испытания водородной боеголовки 06:45, Политика Трамп благословил всех перед встречей с ураганом «Ирма» 06:25, Политика По факту ДТП с самосвалом под Екатеринбургом возбудили уголовное дело 06:21, Общество СМИ рассказали о последствиях удара урагана «Ирма» по Гаване 05:42, Общество Новость о проекте NASA и супервулканах взбудоражила СМИ с лагом в 22 дня 05:30, Технологии и медиа Меркель обвинили в злоупотреблении служебным положением 04:53, Политика СМИ сообщили о возможной причастности Ирана к ядерной программе КНДР 04:41, Политика Трамп провел совещание по подготовке к урагану «Ирма» 04:05, Общество Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 6 км 03:41, Общество МЧС предложило помощь пострадавшим от урагана «Ирма» Кубе и Франции 03:10, Общество Один из крупнейших ретейлеров в США снял с продажи программы Касперского 03:04, Бизнес Остановка двух АЭС из-за урагана «Ирма» обесточит 9 млн человек в США 02:41, Общество Трамп и Эрдоган договорились о личной встрече 02:22, Политика
В Москве задержали главу сахалинской дочки «Роснефти»
Общество, 11:53
0
В Москве задержали главу сахалинской дочки «Роснефти»
Гендиректор дочернего предприятия «Роснефти» на Сахалине — «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» — Андрей Бардин был задержан в Москве 9 сентября. По данным источников, его подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Накануне, 9 сентября, в Москве задержали генерального директора компании «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» Андрея Бардина. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщают сахалинское агентство Sakhalin.info и телеканал ASTV.

По информации местного агентства, Бардина подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч.8 ст.204 УК РФ). Собеседники отметили, что 9 сентября глава компании должен был вернуться на Сахалин. Меру пресечения гендиректору должны избрать в понедельник, 11 сентября.

ASTV уточняет, что Бардин не сел в самолет, которым должен был вылететь на остров. Его телефон был отключен, а позже стало известно о его задержании.

Сотрудник пресс-службы «Роснефти» Александр Терентьев в разговоре с РБК подтвердил факт задержания Бардина.

«Службой безопасности ПАО «НК «Роснефть» пресечена попытка совершения действий коррупционного характера генеральным директором дочернего общества «РН-Сахалинморнефтегаз» Андреем Бардиным. В настоящее время он задержан правоохранительными органами», — сказали в компании.

Андрей Бардин возглавляет «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» с 2014 года. Он приехал на Сахалин из центрального аппарата управления нефтяной компании. Предыдущий гендиректор дочерней компании — Сергей Дряблов — был уволен по личному приказу главы «Роснефти» Игоря Сечина. Региональный телеканал подчеркивает, что в последний год появлялась неофициальная информация о возможном увольнении Бардина. «В интернете шла информационная компания по его дискредитации. Развязали ее бывшие подрядчики СМНГ, те, кто долгое время сидели на выгодных контрактах, а с приходом Бардина их лишились», — заверяет ASTV.

Авторы: Анна Трунина, Любовь Алтухова.
Теги: Сахалин , задержание , "Роснефть"
Главное
Как проходит единый день голосования. Онлайн-трансляция Политика
Главное
Как проходит единый день голосования. Онлайн-трансляция Политика
В регионах России начался Единый день голосования Политика
Трамп благословил всех перед встречей с ураганом «Ирма» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку