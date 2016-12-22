В Москве задержали главу сахалинской дочки «Роснефти»

Гендиректор дочернего предприятия «Роснефти» на Сахалине — «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» — Андрей Бардин был задержан в Москве 9 сентября. По данным источников, его подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Накануне, 9 сентября, в Москве задержали генерального директора компании «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» Андрея Бардина. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщают сахалинское агентство Sakhalin.info и телеканал ASTV.

По информации местного агентства, Бардина подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч.8 ст.204 УК РФ). Собеседники отметили, что 9 сентября глава компании должен был вернуться на Сахалин. Меру пресечения гендиректору должны избрать в понедельник, 11 сентября.

ASTV уточняет, что Бардин не сел в самолет, которым должен был вылететь на остров. Его телефон был отключен, а позже стало известно о его задержании.

Сотрудник пресс-службы «Роснефти» Александр Терентьев в разговоре с РБК подтвердил факт задержания Бардина.

«Службой безопасности ПАО «НК «Роснефть» пресечена попытка совершения действий коррупционного характера генеральным директором дочернего общества «РН-Сахалинморнефтегаз» Андреем Бардиным. В настоящее время он задержан правоохранительными органами», — сказали в компании.

Андрей Бардин возглавляет «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» с 2014 года. Он приехал на Сахалин из центрального аппарата управления нефтяной компании. Предыдущий гендиректор дочерней компании — Сергей Дряблов — был уволен по личному приказу главы «Роснефти» Игоря Сечина. Региональный телеканал подчеркивает, что в последний год появлялась неофициальная информация о возможном увольнении Бардина. «В интернете шла информационная компания по его дискредитации. Развязали ее бывшие подрядчики СМНГ, те, кто долгое время сидели на выгодных контрактах, а с приходом Бардина их лишились», — заверяет ASTV.