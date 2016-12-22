МВД подтвердило гибель четырех человек в результате стрельбы под Москвой

Четыре человека погибли в результате стрельбы, которую вечером в субботу, 10 июня, открыл мужчина по прохожим в поселке Кратово на юго-востоке Московской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы регионального управления МВД Татьяну Петрову.
«По уточненным данным, в результате инцидента погибли четыре человека», — сказала собеседница агентства.
Ранее спецподразделения Росгвардии начали штурм дома, в котором забаррикадировался мужчина. Стрелок не хотел сдаваться и открыл огонь по правоохранителям, а также кинул в их сторону две гранаты. После этого источники сообщили о том, что мужчине удалось сбежать из оцепленного дома и скрыться. Собеседник «РИА Новости» указывает, что в настоящее время Росгвардия определила местоположение стрелка и блокировала его. Очевидцы агентства отмечают, что в поселке слышна стрельба.
Сообщалось также, что к месту происшествия прибыл начальник регионального управления МВД Виктор Пауков. По факту произошедшего уже заведено дело по трем статьям Уголовного кодекса России «Убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконный оборот орудия.
На данный момент официальных сведений о стрелке нет. Однако источник «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщается, что предварительно установлено, что это Игорь Зенков, 1967 года рождения, ранее служивший в одном из подразделений МЧС и уволившийся по выслуге лет. Мужчина увлекался поиском оружия времен Второй мировой войны, добавил собеседник агентства.
В свою очередь очевидцы происшествия рассказали ТАСС, что стрелок служил в Чечне во время вооруженного конфликта. В частном доме он проживает с матерью и страдает психическим расстройством.