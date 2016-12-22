В центре Москвы загорелся бизнес-центр

Пожар возник в одном из административных зданий в центре Москвы, в котором расположен бизнес-центр. Как передает корреспондент РБК, на месте происшествия работают 15 пожарных машин

Фото: РБК

Бизнес-центр загорелся в центре Москвы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Как рассказали агентству в экстренном ведомстве, возгорание произошло в административном здании по адресу: улица Крымский Вал, дом 3, строение 2. Информации о пострадавших не поступало. Собеседник агентства отметил, что спасатели проверяют задние на наличие людей.

«Происходило открытое горение на крыше на площади 40 кв м и вентиляционного фасада на площади 100 кв м. Огонь перешел на пятый этаж, в настоящее время пожар локализован», — сказал собеседник агентства.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, пожару присвоен повышенный уровень сложности.

Как передает корреспондент РБК, на месте происшествия работаю 15 машин пожарных расчетов. Над самим зданием виден дым. На месте тушения пожара находится также начальник столичного главка МЧС Игорь Денисов.

В настоящее время пожар ликвидирован, указывает ТАСС. Пожарные и спасатели устранили возгорание в 16:11 мск.