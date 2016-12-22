Снятое с беспилотника видео последствий пожара на рынке «Синдика»

РБК публикует снятые с беспилотника кадры работ по ликвидации крупного пожара строительного рынка. По оценкам экспертов, стоимость рынка может достигать 6,5 млрд руб.

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На кадрах, снятых квадрокоптером, виден масштаб разрушений от пожара, также запечатлены работы по его тушению. Пожар в строительном комплексе «Синдика», который находится на 65-м километре внешней стороны МКАД, произошел 8 октября. Его площадь оценили в 55 тыс. кв. м, власти задействовали для тушения огня вертолеты Ка-32 и вертолеты МЧС. Во время пожара у торгового центра обрушилась кровля на площади 1 тыс. кв. м. Из здания эвакуировали 3 тыс. человек.

Источники РБК в МЧС рассказали 9 октября, что перед началом пожара на автостоянке у торгового центра слышали хлопок. Поэтому как одну из возможных версий специалисты рассматривают взрыв газового баллона. По словам собеседников РБК, говорить о версии поджога «пока рано». По оценкам консалтинговой компании Knight Frank, рынок «Синдика» стоит от 5,5 млрд до 6,5 млрд руб. Площадь «Синдики» — 150 тыс. кв. м.

В «ВТБ Страховании» заявили, что рынок был застрахован на сумму 4,2 млрд руб., но страховые выплаты компания сможет получить только после проведения экспертизы. В компании предположили, что это займет от трех до шести месяцев.