Вдова экс-депутата Вороненкова исключила ревность как мотив убийства мужа

Вдова убитого в Киеве Дениса Вороненкова Мария Максакова рассказала о своих взаимоотношениях с Владимиром Тюриным, которого на Украине назвали фактическим заказчиком преступления

Мария Максакова (Фото: РИА Новости)

В интервью агентству ТАСС Максакова заявила, что исключает «мотив ревности или мести» в качестве причины убийства своего супруга. Она рассказала, что с Тюриным, которого генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал «фактическим заказчиком» преступления, она рассталась почти десять лет назад.

«Естественно, у меня все эти десять лет была личная жизнь, потом я вышла замуж по большой любви за Дениса, с чем Тюрин нас поздравил и всячески демонстрировал свое одобрение», — сказала Максакова.

Певица выразила уверенность в том, что Вороненков был убит «по заказу». Выводы украинского следствия она назвала «доказанными эпизодами, которые будут переданы в суд и рассмотрены там».

Решавшие вопросы: кем были бизнес-партнеры Дениса Вороненкова

Луценко днем 9 октября рассказал на пресс-конференции, что у подозреваемого Тюрина «был личный мотив». При этом генпрокурор упомянул о том, что бизнесмен восемь лет был гражданским мужем Максаковой.

Уже после пресс-конференции Луценко бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил агентству «РИА Новости», что в личном разговоре с ним Максакова сказала, что доверяет результатам расследования. «Маша считала эту версию (о заказчике Тюрине) абсолютно невероятной, потому что она общается с ним, и для нее эти выводы, которые были сделаны, — шок и личная трагедия», — заявил Пономарев.

В свою очередь, источник РБК в Следственном комитете России заявил, что в ходе расследования, которое проводится правоохранительными органами России, рассматриваются различные версии, в том числе и бытовая. Однако версию убийства на почве ревности в Москве не считают приоритетной.

Вороненков был убит в центре Киева 23 марта этого года. Преступник выстрелил в него, когда перебравшийся в Киев бывший депутат Государственной думы от КПРФ вышел из отеля. Исполнителем убийства был Павел Паршов, который во время покушения был ранен и позднее умер в больнице.