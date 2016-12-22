Ущерб арендаторов сгоревшего ТЦ «Синдика» оценили в 8 млрд руб.

Совокупные убытки арендаторов сгоревшего ТЦ «Синдика» могут составить до 8 млрд руб. с учетом товара в торговых объектах и на складах, а также торгового оборудования и расходов на ремонтные работы, оценил гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров по запросу РБК.
На официальном сайте ТЦ «Синдика» указано 876 магазинов, работавших в комплексе. Они специализировались на стройтоварах, электротоварах, товарах для дома, мебели, предметах интерьера и т.д.
Получение арендаторами компенсации за сгоревший товар будет зависеть от установления причин пожара и от виновного лица, рассказал РБК партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко. — Иск о взыскании убытков может быть предъявлен как к арендодателю, так и к арендатору, если пожар возник по его вине».
«В данной ситуации, арендатор сможет требовать с арендодателя компенсацию в рамках заключенного договора аренды помещения, в том случае если обязательство по соблюдению норм пожарной безопасности на арендуемое помещение лежит на арендодателе», — считает партнер DS Law Ирина Медведская.
По ее словам, на практике есть разграничение мер ответственности арендодателя и арендатора по мерам пожарной безопасности: если вопрос стоит о первоначальном оборудовании сдаваемых в аренду помещений противопожарными средствами, то ответственность за нарушение несет арендодатель, если вопрос стоит о соблюдении мер противопожарной безопасности, техники безопасности со сторон арендатора, как например, правильное пользование электрической и тепловой энергией, правил устройства и безопасной эксплуатации производственного и иного оборудования и т.д., то за это несет ответственность арендатор.
«В том случае, если вина за нарушение правил противопожарной безопасности будет лежать на арендодателе, арендатор сможет взыскать с арендодателя все понесенные за нарушение таких мер убытки», — отмечает юрист.
В «СтройАльтернативе» оценивают ущерб компании от пожара в 5 млн руб. «Ориентировочно могу сказать, что мы потеряли около 5 млн руб., у нас в магазине стояло оборудование — две полировочные машинки, автошейкеры и продукции на 2,5 млн руб, — рассказал РБК менеджер сгоревшего вместе с ТЦ магазина. — В стройцентр сейчас никого не пускают. Мы будем связываться с администрацией центра, но надежды практически никакой».
Сотрудник магазина Vintage, торговавшего напольными покрытиями, оценил свой ущерб от пожара в стройцентре «Синдика» в 10 млн руб. «Администрация еще с нами не связывалась, убытки точно не подсчитывали, но приблизительно можем оценить в 10 млн руб. Нам хотелось бы услышать какого-нибудь законного представителя администрации стройцентра, надеюсь это случится на днях», — пояснил сотрудник магазина Vintage.
Администратор магазина по продаже стальных дверей «Оплот» рассказал РБК, что примерный ущерб от пожара составляет 5 млн руб. «Пока никакой информации от администрации нет, никто с нами не связывался. Смысл жаловаться есть, но посмотрим, что дальше скажут, какие причины пожара», — сказал он, также отметив, что при аренде помещения от администрации не было требования получить страховку.
Владелец магазина «Люстры. Ковка» (не назвал своего имени) оценивает ущерб от пожара минимум в 5-6 млн руб. «У нас товара на 5-6 млн, так еще и склад там. Никаких компенсаций никто не обещал», — сказал предприниматель. Он отметил, что в прошлый раз, когда рынок закрывали, владельцы не предоставили дополнительных помещений для складирования товара.
Сгоревший накануне торговый центр «Синдика» был застрахован в компании «ВТБ Страхование» на сумму 4,2 млрд руб, рассказали РБК в страховой компании. В сообщении страховщика отмечается, что договор страхования включает в себя риски утраты, гибели и повреждения имущества страхователя, в том числе при пожаре.
Арендаторы на эти деньги рассчитывать не смогут, отметил в беседе с РБК Антон Бабенко. «Страховое возмещение по договору страхования имущества может получить только выгодоприобретатель, выплата которому предусмотрена договором», — отметил юрист.