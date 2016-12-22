Ущерб арендаторов сгоревшего ТЦ «Синдика» оценили в 8 млрд руб.

Совокупный ущерб арендаторов сгоревшего ТЦ «Синдика» может достичь 8 млрд руб, оценили в «INFOLine-Аналитике». Право предпринимателей потребовать компенсацию будет зависеть от причин пожара

Фото: Павел Волков для РБК

Совокупные убытки арендаторов сгоревшего ТЦ «Синдика» могут составить до 8 млрд руб. с учетом товара в торговых объектах и на складах, а также торгового оборудования и расходов на ремонтные работы, оценил гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров по запросу РБК.

На официальном сайте ТЦ «Синдика» указано 876 магазинов, работавших в комплексе. Они специализировались на стройтоварах, электротоварах, товарах для дома, мебели, предметах интерьера и т.д.

Видео: РБК

Получение арендаторами компенсации за сгоревший товар будет зависеть от установления причин пожара и от виновного лица, рассказал РБК партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко. — Иск о взыскании убытков может быть предъявлен как к арендодателю, так и к арендатору, если пожар возник по его вине».

«В данной ситуации, арендатор сможет требовать с арендодателя компенсацию в рамках заключенного договора аренды помещения, в том случае если обязательство по соблюдению норм пожарной безопасности на арендуемое помещение лежит на арендодателе», — считает партнер DS Law Ирина Медведская.

По ее словам, на практике есть разграничение мер ответственности арендодателя и арендатора по мерам пожарной безопасности: если вопрос стоит о первоначальном оборудовании сдаваемых в аренду помещений противопожарными средствами, то ответственность за нарушение несет арендодатель, если вопрос стоит о соблюдении мер противопожарной безопасности, техники безопасности со сторон арендатора, как например, правильное пользование электрической и тепловой энергией, правил устройства и безопасной эксплуатации производственного и иного оборудования и т.д., то за это несет ответственность арендатор.

«В том случае, если вина за нарушение правил противопожарной безопасности будет лежать на арендодателе, арендатор сможет взыскать с арендодателя все понесенные за нарушение таких мер убытки», — отмечает юрист.

​По словам работников магазинов, арендовавших торговые площади в «Синдике», администрация ТЦ не требовала предоставления договора страхования имущества при заключении арендного соглашения. Самостоятельно застраховать имущество было затруднительно, рассказал один из них. «В оформлении страховки нам было отказано. Потому что страховщики требовали, к примеру, изоляцию потолка. А делать ее запрещала администрация центра», — рассказал РБК менеджер магазина «Строй Альтернатива» (находился на 1 этаже «Синдики»).

В «СтройАльтернативе» оценивают ущерб компании от пожара в 5 млн руб. «Ориентировочно могу сказать, что мы потеряли около 5 млн руб., у нас в магазине стояло оборудование — две полировочные машинки, автошейкеры и продукции на 2,5 млн руб, — рассказал РБК менеджер сгоревшего вместе с ТЦ магазина. — В стройцентр сейчас никого не пускают. Мы будем связываться с администрацией центра, но надежды практически никакой».

Сотрудник магазина Vintage, торговавшего напольными покрытиями, оценил свой ущерб от пожара в стройцентре «Синдика» в 10 млн руб. «Администрация еще с нами не связывалась, убытки точно не подсчитывали, но приблизительно можем оценить в 10 млн руб. Нам хотелось бы услышать какого-нибудь законного представителя администрации стройцентра, надеюсь это случится на днях», — пояснил сотрудник магазина Vintage.

Администратор магазина по продаже стальных дверей «Оплот» рассказал РБК, что примерный ущерб от пожара составляет 5 млн руб. «Пока никакой информации от администрации нет, никто с нами не связывался. Смысл жаловаться есть, но посмотрим, что дальше скажут, какие причины пожара», — сказал он, также отметив, что при аренде помещения от администрации не было требования получить страховку.

Владелец магазина «Люстры. Ковка» (не назвал своего имени) оценивает ущерб от пожара минимум в 5-6 млн руб. «У нас товара на 5-6 млн, так еще и склад там. Никаких компенсаций никто не обещал», — сказал предприниматель. Он отметил, что в прошлый раз, когда рынок закрывали, владельцы не предоставили дополнительных помещений для складирования товара.

Сгоревший накануне торговый центр «Синдика» был застрахован в компании «ВТБ Страхование» на сумму 4,2 млрд руб, рассказали РБК в страховой компании. В сообщении страховщика отмечается, что договор страхования включает в себя риски утраты, гибели и повреждения имущества страхователя, в том числе при пожаре.

Арендаторы на эти деньги рассчитывать не смогут, отметил в беседе с РБК Антон Бабенко. «Страховое возмещение по договору страхования имущества может получить только выгодоприобретатель, выплата которому предусмотрена договором», — отметил юрист.