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Вице-президент США покинул матч НФЛ из-за акции протеста футболистов
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Вице-президент США покинул матч НФЛ из-за акции протеста футболистов
Общество, 13:30
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Вице-президент США покинул матч НФЛ из-за акции протеста футболистов
Майк Пенс покинул матч НФЛ после того, как игроки одной из команд не встали во время исполнения национального гимна США. Поездка на матч обошлась вице-президенту как минимум в $250 тыс.
Майк Пенс (Фото: Michael Conro / AP)

Вице-президент США Майк Пенс покинул матч Национальной футбольной лиги «Индианаполис Колтс» — «Сан-Фран­цис­ко Форти Найнерс» после акции протеста футболистов во время исполнения гимна страны, сообщает The Washington Post.

Как пишет издание, перед матчем игроки команды из Сан-Франциско, следуя своей традиции с 2016 года, во время исполнения гимна США преклонили одно колено в знак протеста против полицейского насилия в отношении чернокожих.

В этот момент вице-президент и его жена покинули стадион. Позднее у себя в Twitter Пенс заявил, что ушел с игры, потому что он вместе с президентом Дональдом Трампом не может мириться с ситуацией, когда не уважают «наших солдат, наш флаг или наш гимн».



​Примерно через час в Twitter Трампа появилась запись, подтверждающая слова Пенса. В сообщении президента говорилось, что именно он попросил Пенса покинуть стадион, если футболисты снова устроят акцию протеста.



Футболисты «Сан-Фран­цис­ко Форти Найнерс» с 2016 года устраивают подобные акции каждый раз перед игрой. Как отмечает издание, после случившегося Пенса обвинили в политическом пиаре за счет налогоплательщиков: по подсчетам Washington Post, полет Пенса в Индианаполис мог стоить примерно $250 тыс.

Протесты на играх по американскому футболу. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Издание также отмечает: после признания Трампа, что члены администрации президента США пользуются частными самолетами, расходы на подобные поездки ее сотрудников находятся под пристальным вниманием общественности. Месяц назад министру здравоохранения США Тому Прайсу пришлось уйти в отставку, после того как стало известно, что он потратил на подобные поездки около $1 млн.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: США , футбол , Майк Пенс , НФЛ
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