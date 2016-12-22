В России истек срок запрета на торговлю «боярышником»

На прилавки российских магазинов вернутся дешевые спиртосодержащие непищевые жидкости — 9 октября истек срок действия введенного в 2016 году запрета

Фото: Олег Яковлев / РБК

Роспотребнадзор не стал продлевать срок действия запрета на розничную торговлю «спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами» крепостью выше 28 градусов. С 9 октября 2017 года продажа таких жидкостей, в том числе печально известного «Боярышника», снова становится законной.

В декабре 2016 года в Иркутске погибли несколько десятков человек, выпивших концентрат для принятия ванн «Боярышник», в составе которого оказался метиловый спирт. Вскоре после этого президент России Владимир Путин поручил ужесточить ограничения на продажу непищевой спиртосодержащей продукции бытового назначения, и 23 декабря глава Роспотребназора своим постановлением запретила продажу таких жидкостей.

Впоследствии запрет продлевался (в последний раз в июле 2017 года), однако 9 октября срок действия последнего документа истек.

В середине 2017 года главный санитарный врач России Анна Попова говорила, что число погибших от отравления спиртосодержащими жидкостями после введения запрета на их продажу в ряде регионов России снизилось на 20%, а в некоторых даже вдвое.

Снятие запрета раскритиковал глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, предположивший, что теперь россиянам могут разрешить переходить улицы на красный свет.