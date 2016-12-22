Кольца и браслеты для оплаты проезда в метро появятся в Москве в октябре

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Керамические кольца с функционалом транспортной карты «Тройка» поступят в продажу в Москве в конце октября, об этом рассказал руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, передает «Интерфакс».

Он также рассказал, что помимо колец, с помощью которых можно будет оплачивать проезд в метро и в наземном транспорте, в продаже появятся силиконовые браслеты с аналогичным функционалом.

«Транспортные карты в виде колец и браслетов с функцией проездных билетов еще никто в мире не реализовывал. Мы первыми внедряем различные способы оплаты проезда, предлагая нашим пассажирам самые передовые решения», — рассказал Ликсутов.

По его словам, в рамках пилотного проекта тираж браслетов составит 500 штук. Пассажиры их смогут приобрести на стойке «Живое общение» на станции «Пушкинская» и в сувенирных магазинах Московского метрополитена на станциях «Маяковская» и «Трубная».

О том, что московский метрополитен разработал специальные гаджеты в виде керамических колец, с помощью которых можно оплачивать проезд, в пресс-службе столичного метро заявили в начале октября. О силиконовых браслетах, которые сегодня анонсировал Ликсутов, в сообщении не говорилось. «С помощью такого кольца, как и обычной карты «Тройка» можно будет оплатить проезд везде, где работает «Тройка»: в метро, в наземном транспорте, на Московском центральном кольце и так далее», — заявил тогда представитель метрополитена.

Он рассказал, что первыми керамические кольца 10 сентября получили молодожены, чью свадьбу отпраздновали на дне рождения Московского центрального кольца у станции МЦК «Лужники».