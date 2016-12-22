СМИ назвали гражданского фигуранта дела о рекордной взятке в Минобороны

Еще одним арестованным по делу о крупной взятке в Минобороны стал гражданский специалист ведомства Алексей Гринюк. По словам источников «Коммерсанта», он признал свою вину и активно сотрудничает со следствием

Третьим арестованным по делу о крупной взятке в Минобороны стал гражданский специалист, начальник отдела департамента по обеспечению государственного оборонного заказа военного ведомства Алексей Гринюк, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к следствию. Издание называет эту взятку крупнейшей в истории военного ведомства.

Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и получение особо крупной взятки).

Ранее по этому делу были арестованы ​начальник продовольственного управления Минобороны полковник Александр Бережной и глава отдела технического обеспечения продовольственного управления Минобороны полковник Александр Вакулин. По словам источника газеты, ​Гринюк признал вину и начал активно сотрудничать с ГВСУ СКР.

Как уже сообщалось ранее, Бережного и Вакулина обвиняют в многомиллионных хищения, которые при исполнении контракта 2015 года на поставку армии нескольких десятков автомобильных цистерн, прицепных кухонь, передвижных пекарен и прочей «пищевой» спецтехники на общую сумму почти 685 млн руб. Именно Гринюк отвечал за подготовку этого контракта и десятков других. Следствие считает, что офицеры и гражданский специалист получили откат в 368 млн руб.