СМИ назвали гражданского фигуранта дела о рекордной взятке в Минобороны

Третьим арестованным по делу о крупной взятке в Минобороны стал гражданский специалист, начальник отдела департамента по обеспечению государственного оборонного заказа военного ведомства Алексей Гринюк, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к следствию. Издание называет эту взятку крупнейшей в истории военного ведомства.
Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и получение особо крупной взятки).
Ранее по этому делу были арестованы начальник продовольственного управления Минобороны полковник Александр Бережной и глава отдела технического обеспечения продовольственного управления Минобороны полковник Александр Вакулин. По словам источника газеты, Гринюк признал вину и начал активно сотрудничать с ГВСУ СКР.
Как уже сообщалось ранее, Бережного и Вакулина обвиняют в многомиллионных хищения, которые при исполнении контракта 2015 года на поставку армии нескольких десятков автомобильных цистерн, прицепных кухонь, передвижных пекарен и прочей «пищевой» спецтехники на общую сумму почти 685 млн руб. Именно Гринюк отвечал за подготовку этого контракта и десятков других. Следствие считает, что офицеры и гражданский специалист получили откат в 368 млн руб.