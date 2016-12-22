Сильный пожар охватил 5 тыс. кв. м вещевого рынка в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону загорелся вещевой рынок. Пожар быстро распространился, его площадь составила 5 тыс. кв. м, сообщает МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Площадь пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону увеличилась с 3 до 5 тыс. кв. м, сообщается на сайте главного управления МЧС по городу.

В результате происшествия никто не пострадал, отметили в ведомстве. В тушении огня участвуют около 100 человек, говорится в сообщении.

Позже начальник управления пожаротушения Южного регионального центра МЧС России Илья Константинов сообщил ТАСС, что площадь пожара достигла 6 тыс. кв. м. По его словам, примерно на 3 тыс. кв. частично обрушилась кровля торговых павильонов.

«Усилена группировка до 289 человек, 69 единиц техники», — рассказала агентству представитель ведомства Карина Сапунова. Она добавила, что угрозы распространения огня на жилой сектор нет.

Телеканал «Дон-ТР» на своем YouTube канале опубликовал видео пожара.

Видео: ГТРК Дон-ТР / YouTube

По информации телеканала, к месту происшествия приехали губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава Ростов-на-Дону Виталий Кушнарев.

Вещевой рынок «Восточный» в Ростове-на-Дону загорелся вечером 8 октября. Сообщение о возгорании по адресу: улица Лелюшенко, 19/4 поступило в ведомство в 21:08 мск. Площадь пожара составила 600 кв. м. Спустя час пожару присвоили четвертый ранг, на тот момент его площадь достигла 1,2 тыс. кв. м, а позже увеличилась до 3 тыс. кв. м.

Пожар на вещевом рынке стал очередным масштабным возгоранием в Ростове-на-Дону. 22 сентября загорелась сухая трава возле зоопарка в городе. Из-за сильных порывов ветра огонь начал быстро распространяться и перекинулся на хозяйственные постройки в частном секторе. Площадь пожара составила 3 тыс. кв. м.

За день до этого в Ростове-на-Дону сгорело здание десятиэтажной гостиницы. В результате случившегося погибли два человека. Другой сильный пожар произошел в городе в августе, тогда сгорело 120 частных домов, один человек погиб. ​Местные жители рассказывали, что до этого им угрожали поджогом риелторы. Внимание на произошедшее обратил президент Владимир Путин, он поручил правоохранительным органам провести расследование обстоятельств пожара.