Сильный пожар охватил 5 тыс. кв. м вещевого рынка в Ростове-на-Дону

Площадь пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону увеличилась с 3 до 5 тыс. кв. м, сообщается на сайте главного управления МЧС по городу.
В результате происшествия никто не пострадал, отметили в ведомстве. В тушении огня участвуют около 100 человек, говорится в сообщении.
Позже начальник управления пожаротушения Южного регионального центра МЧС России Илья Константинов сообщил ТАСС, что площадь пожара достигла 6 тыс. кв. м. По его словам, примерно на 3 тыс. кв. частично обрушилась кровля торговых павильонов.
«Усилена группировка до 289 человек, 69 единиц техники», — рассказала агентству представитель ведомства Карина Сапунова. Она добавила, что угрозы распространения огня на жилой сектор нет.
Телеканал «Дон-ТР» на своем YouTube канале опубликовал видео пожара.
По информации телеканала, к месту происшествия приехали губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава Ростов-на-Дону Виталий Кушнарев.
Вещевой рынок «Восточный» в Ростове-на-Дону загорелся вечером 8 октября. Сообщение о возгорании по адресу: улица Лелюшенко, 19/4 поступило в ведомство в 21:08 мск. Площадь пожара составила 600 кв. м. Спустя час пожару присвоили четвертый ранг, на тот момент его площадь достигла 1,2 тыс. кв. м, а позже увеличилась до 3 тыс. кв. м.
Пожар на вещевом рынке стал очередным масштабным возгоранием в Ростове-на-Дону. 22 сентября загорелась сухая трава возле зоопарка в городе. Из-за сильных порывов ветра огонь начал быстро распространяться и перекинулся на хозяйственные постройки в частном секторе. Площадь пожара составила 3 тыс. кв. м.
За день до этого в Ростове-на-Дону сгорело здание десятиэтажной гостиницы. В результате случившегося погибли два человека. Другой сильный пожар произошел в городе в августе, тогда сгорело 120 частных домов, один человек погиб. Местные жители рассказывали, что до этого им угрожали поджогом риелторы. Внимание на произошедшее обратил президент Владимир Путин, он поручил правоохранительным органам провести расследование обстоятельств пожара.