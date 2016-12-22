Советский фильм получил приз на кинофестивале в Венеции

В разделе «Венецианская классика» приз кинофестиваля в Венеции получил фильм Элема Климова «Иди и смотри», снятый в СССР в 1985 году

Элем Климов (Фото: Tiziana Fabi / AFP)

Фильм советского режиссера Элема Климова «Иди и смотри», снятый в 1985 году, получил награду на 74-м Венецианском кинофестивале, говорится в сообщении на сайте фестиваля.

Картина была показана после реставрации, в рамках кинофестиваля она участвовала в конкурсе «Венецианская классика» наряду с фильмами выдающихся кинорежиссеров, таких как Бернардо Бертолуччи и Стивен Спилберг.

Главную награду фестиваля — «Золотого льва» — получил «Форма воды» Гильермо дель Торо. «Серебряный лев» за лучшую режиссуру получил француз Ксавье Легран, снявший картину «Опекунство».

Еще один «Серебряный лев» — премия Большого жюри — достался картине «Фокстрот» израильского кинематографиста Самуэля Маоза.

Климов снял «Иди и смотри» по сценарию Алеся Адамовича, действие происходит на территории оккупированной германскими войсками Белоруссии в 1943 году. В центре сюжета — белорусский мальчик, который становится свидетелем ужасов нацистской карательной акции, в течение двух дней превращаясь из жизнерадостного подростка в седого старика.

Кадр из фильма «Иди и смотри» (Фото: Л. Луппов / РИА Новости)

Фильм вышел в прокат 1985 году, к сорокалетию Победы в Великой Отечественной войне и был отмечен наградами на нескольких крупных кинофестивалей.

В прошлом году премию за лучшую режиссуру на фестивале в Венеции получил российский режиссер Андрей Кончаловский за фильм «Рай». Совместная российско-германская историческая драма рассказывала о людях, жизни которых пересекались во время Второй мировой войны. В фильме показаны три судьбы — русской эмигрантки, аристократки и участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста и немца, высокопоставленного офицера СС.