Юлия Латынина уехала из России после поджога машины

Юлия Латынина — журналист и обозреватель «Эха Москвы» — покинула Россию. Она отметила, что возвращаться в ближайшее время не планирует

Юлия Латынина (Фото: Анатолий Струнин / ТАСС)

Журналистка Юлия Латынина заявила, что вместе со своими родителями в настоящее время находится за границей и возвращаться пока не планирует. Об этом она рассказала в эфире своей программы «Код доступа» на радиостанции «Эхо Москвы».

В какую именно страну она отправилась, Латынина не уточнила. «Я нахожусь по «Скайпу» за границей, мои родители тоже за границей. Вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию», — сказала она.

Ранее сама журналистка рассказала о том, что неизвестные подожгли ее машину. Это, по словам Латыниной, произошло утром 3 сентября. По факту инцидента полиция начала проверку. ​

Позднее сама журналистка в эфире «Эха Москвы» сообщила, что поджог ее автомобиля был совершен умышленно. Она сообщила, что в машине было три очага возгорания. «То есть гипотеза о том, что машина сгорела сама, которой мы с родителями пытались себя утешать, она неправильная», — отметила Латынина. Она назвала произошедшее «покушением на убийство», поскольку в машине могли быть люди.



