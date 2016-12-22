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В Югре 10 человек пострадали при столкновении поезда и грузовика
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В Югре 10 человек пострадали при столкновении поезда и грузовика
Общество, 10:18
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В Югре 10 человек пострадали при столкновении поезда и грузовика
Под Нижневартовском пассажирский поезд на переезде столкнулся с грузовиком, который, по предварительным данным, нарушил ПДД. Пострадали десять человек, трое из которых дети

На железнодорожном переезде под Нижневартовском (Ханты-Мансийский автономный округ — ХМАО) пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По предварительным данным собеседника агентства, грузовик выехал на нерегулируемый переезд, нарушив ПДД, где с ним столкнулся поезд Нижневартовск — Адлер.

При Столкновении пострадали десять человек, трое из которых дети, сообщает агентство. При инциденте никто не погиб, уточнил источник, ранее появлялись сообщения о двух погибших. «Водитель грузовика госпитализирован в тяжелом состоянии», — заключил он.​

Материал дополняется.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ДТП , Югра , Поезд
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