Осужденный в США на 27 лет сын депутата Госдумы признался в краже $2 млн

Сын депутата Госдумы от ЛДПР, россиянин Роман Селезнев, осужденный в США на 27 лет за кибермошенничество, признался в обналичивании более $2 млн посредством хакерского взлома поставщика сервисов по онлайн-платежам для банков

Роман Селезнев с семьей. 2014 год (Фото: HO / AFP)

Осужденный в апреле в штате Вашингтон на 27 лет заключения сын депутата Госдумы от ЛДПР россиянин Роман Селезнев признался в новых преступлениях — в сговоре с целью осуществления хакерской атаки на процессинговую компанию и последующего обналичивания более $2 млн. Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры штата Джорджия.

Селезнев признал, что в 2008 году он вступил в сговор: хакеры организовали взлом систем компании RBS Worldpay, которая поставляет для банков онлайн-сервисы по осуществлению электронных платежей. Российский гражданин, заключило следствие, принимал участие в обналичивании более $2 млн с кредитных карт, доступ к которым хакеры получили в результате кибератаки.

«Подсудимый и подготовленная команда хакеров похитили более $2 млн в банкоматах по всему миру», — сказал прокурор США Джон Хорн. — Это заявление свидетельствует о том, что мы стремимся выявлять и привлекать к ответственности киберпреступников со всего мира, где бы они ни находились и как бы долго они этим ни занимались».

Процесс по этому мотиву преступления начался в середине мая. Обвинения федеральное жюри штата Джорджия предъявило россиянину в конце декабря 2014 года. Помимо Селезнева по делу проходили еще 14 человек. Им также были предъявлены обвинения.

В апреле Селезнев был осужден за кражу и продажу 1,7 млн номеров кредитных карт на 27 лет лишения свободы. Помимо тюремного заключения его также приговорили к выплате $179 млн. Россиянин назвал это дело политически мотивированным, а себя признал политзаключенным и попросил помощи правительства России. Его отец Валерий Селезнев назвал вынесенный приговор «предрешенным», по его мнению, в деле нет вины его сына.

Роман Селезнев был задержан американскими спецслужбами в 2014 году в международном аэропорту в столице Мальдивской республики, где проводил свой отпуск. В этот же день его доставили на остров Гуам — американскую территорию в Тихом океане. Спустя месяц его перевезли в штат Вашингтон, в тюрьму предварительного заключения. МИД России расценил действия США как «недружественные».