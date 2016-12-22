Арам Габрелянов стал владельцем клуба «Арарат» и раскрыл имена инвесторов

Арам Габрелянов стал фактическим владельцем столичного ФК «Арарат». В планах основателя Lifenews — «народное» IPO, а пока команда живет на пожертвования богатых представителей армянской диаспоры в Москве

Арам Габрелянов (Фото: Артем Житенев / РИА Новости)

Человек Арама Ашотовича

По данным СПАРК, АО «ФК «Арарат» (юрлицо одноименного футбольного клуба из Москвы) было зарегистрировано в Москве 20 марта 2017 года. Единственным владельцем и президентом компании является Валерий Оганесян — футбольный агент, известный по работе с ЦСКА, «Уралом» и известными игроками российской премьер-лиги.

На этой неделе Оганесян объявил, что у клуба, в котором выступает несколько стареющих звезд российского футбола, появится новый собственник, им станет Игорь Коротков. Коротков — менеджер, представляющий интересы основателя медиахолдинга Lifenews Арама Габрелянова, рассказал РБК он сам. «Коротков работал всю жизнь со мной, он начинал вместе со мной еще в Ульяновске, он был генеральным директором во многих наших подразделениях. Его работа в «Арарате» — чисто организационная: он в футболе не сильный специалист», — рассказал Габрелянов.

По данным СПАРК, Коротков занимал руководящие должности во многих компаниях Габрелянова, начиная с зарегистрированного еще в 1992 году в Ульяновске товарищества с ограниченной ответственностью «Экономическая газета Скифы». Коротков являлся главным редактором газеты «Жизнь» — первого проекта Габрелянова, реализованного в Москве.

Габрелянов и ранее участвовал в жизни футбольного клуба, но в качестве болельщика. «Габрелянов не вкладывал денег в этот проект», — подчеркивал вице-президент футбольного клуба, бывший журналист Life Андраник Керопян.

Прежний владелец «Арарата» Валерий Оганесян, как и Коротков, был номинальным владельцем, а не реальным собственником, не скрывали в клубе. Как рассказывал в интервью championat.com Керопян, истинный владелец клуба, инвестировавший деньги в его создание, не значится в учредительных документах, его имя менеджеры «Арарата» никогда не называли. Однако, когда на днях в футбольном клубе разразился кризис, имена щедрых спонсоров назвал новый фактический собственник «Арарата» Арам Габрелянов. Как и предполагалось, ими оказались богатейшие представители армянской диаспоры в Москве.

Кризис в «Арарате»

Клуб начал выступления в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ — третий по силе дивизион российского футбола) летом нынешнего года и с первого тура захватил лидерство в группе «Центр». После восьми игр у «Арарата» 20 очков и ни одного поражения.

Успешная игра была обусловлена селекционной работой перед сезоном: в команду пришли игроки с опытом выступления за сборную России — Роман Павлюченко (последняя команда до «Арарата» — «Урал»), Игорь Лебеденко («Терек»), Марат Измайлов («Краснодар»), Алексей Ребко («Луч-Энергия»). Столь массовая закупка именитых футболистов была беспрецедентной в истории ПФЛ и привлекла к «Арарату» внимание СМИ.

По мнению известного футбольного агента Алексея Сафонова, зарплата игроков такого уровня должна составлять около 1 млн руб. в месяц. При этом новому клубу не пришлось выкупать права на спортсменов у их предыдущих работодателей: все «звезды» «Арарата» — возрастные футболисты старше 30 лет, которые находились в статусе свободных агентов», и клубу не пришлось платить за их трансферы.

Однако на прошлой неделе перспективы клуба оказались под вопросом. 30 августа Валерий Оганесян заявил championat.ru о том, что покидает клуб по состоянию здоровья, мол, врачи запретили ему работать в сфере, сопряженной с такими стрессами. Уже на следующий день Андраник Керопян выдвинул другую версию: якобы Оганесян вывел со счетов клуба 20 млн руб. и скрылся за границей. Главный тренер «Арарата» Александр Григорян вслед за этим сделал скандальное заявление, что клуб будет распущен, а игра 7 сентября против ФК «Рязань» станет для «Арарата» последней. Информацию о сворачивании проекта подтвердил и агент Марата Измайлова Паоло Барбоза.

В интервью изданию medium.com Оганесян рассказал, что причиной его демарша стал конфликт с инвестором клуба, имени которого он не назвал. «Я увидел: спонсор уже не просто спонсор, а потихоньку влился в работу и считает, что разбирается в футболе и может говорить, как что делать. Я так не привык, — пояснил Оганесян. — Потом мне сказали, что [в проект] приходит много других богатых людей. Если коротко — в один момент я стал не нужен «Арарату». Как со мной прощались — это не для слабонервных».

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Фанатское IPO

После матча с «Рязанью», закончившегося победой «Арарата» 1:0, Арам Габрелянов заявил, что клуб продолжит выступления и контроль над ним переходит к его топ-менеджеру Короткову. Он подчеркнул, что такая схема владения — временная и в ближайшее время клуб ждет акционирование.

«Модель будет такая — кто-то будет богатый акционер, который купит крупный пакет, кто-то купит одну акцию, — заявил Габрелянов РБК. — Одна акция будет стоить 5 тыс. руб., при этом мы будем выпускать 10 млн акций (общая капитализация клуба при условии реализации всех бумаг составит 50 млрд руб. — РБК). Будет создан сайт, на нем будут опубликованы все фамилии совладельцев клуба. Если все пойдет, как мы задумали, в дальнейшем владельцы смогут и продавать свои акции и увеличивать долю».

Габрелянов уточнил, что и сам собирается вложить деньги в футбольный клуб: «Я обязательно стану акционером: я запланировал миллионов на 300 рублей купить...»

По словам медиаменеджера, конфликтная ситуация с прежним владельцем была разрешена с помощью мирового соглашения: «Конфликт разрешился, он (Оганесян) вину свою признал, сказал, что был не прав, вернул все деньги, весь конфликт нормализован».

По словам нового фактического владельца «Арарата», все нынешние звезды клуба останутся в команде, перед которой поставлена задача выйти в ФНЛ (второй по силе профеccиональный дивизион), а в трехлетней перспективе — и в премьер-лигу.

Арам Габрелянов впервые назвал размер бюджета клуба и источники его финансирования. По его словам, бюджет составляет 150–180 млн руб. Футбольный агент Алексей Сафонов в беседе с РБК выразил мнение, что с подобным бюджетом клуб ПФЛ действительно может решать задачу повышения в классе.

Клубы с нуля под ключ

В истории российского футбола было несколько прецедентов, когда футбольные клубы создавались за счет средств инвесторов буквально на пустом месте, декларируя свои высокие амбиции. В большинстве случаев эти проекты не просуществовали и десяти лет. ФК «Асмарал» (Москва) был основан в 1990 году иракским бизнесменом Хуссамом Аль-Халиди на базе дочернего клуба московского «Спартака» «Красная Пресня». Клуб возглавил легендарный советский тренер Константин Бесков, привлекший в команду звезду «Спартака» Юрия Гаврилова. В первый год существования команда выиграла соревнования во второй союзной лиге, но смогла сразу перейти в высшую лигу чемпионата России из-за распада СССР. В своем первом сезоне 1992 года «Асмарал» занял 7-е место в чемпионате России, однако затем бизнес владельца стал испытывать проблемы — клуб пошел ко дну и закончил свое существование в 1999 году в статусе любительского. ФК «Спартак-Чукотка» — проект, созданный президентом московского «Спартака» Олегом Романцевым и губернатором Чукотского автономного округа Александром Назаровым. Команда базировалась и проводила игры в Москве, но финансировалась из бюджета Чукотского АО. Официальной целью создания футбольного клуба была популяризация футбола среди молодежи Чукотки, а также подготовка молодых футболистов для взрослой команды московского «Спартака» и на продажу. Команда дошла до первой лиги, однако в 2000 году приток чукотских денег в проект иссяк и команда прекратила существование, снявшись с соревнований. ФК «Жемчужина-Сочи» — футбольный клуб уровня премьер-лиги в курортном Сочи пытались создать несколько раз — и каждый раз неудачно. Последняя попытка пришлась на 2007–2011 годы. Инвесторами ФК «Жемчужина-Сочи» стали совладелец сети игорных салонов «Золотой арбуз» Дмитрий Якушев и его партнеры. Команду возглавил нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов, были подобраны опытные футболисты, велась активная раскрутка команды в том числе при помощи роликов на федеральных телеканалах. Однако запрет на ведение игорного бизнеса в России заставил инвесторов свернуть проект. ФК МВД был создан в Москве в 2007 году по инициативе министра внутренних дел Рашида Нургалиева, который поставил команде задачу выйти в премьер-лигу за пять лет. Решать ее были призваны тренер Юрий Ковтун — бывший защитник сборной России, «Динамо» и «Спартака» — и завершавший карьеру бывший форвард сборной Александр Ширко. За два года молодой клуб пробился в первую лигу, однако в середине чемпионата команда снялась с первенства. Причиной стали проблемы с ФСБ. В офис футбольного клуба летом 2009 года пришли оперативники ФСБ, которые изъяли всю финансовую документацию. Следственные действия проводились в рамках дела об исчезновении в аэропорту Внуково осенью 2008-го большой суммы наличных, перевозимых из Дагестана в Москву. Расчетный счет футбольного клуба был арестован, компьютеры с бухгалтерской документацией вывезены в Следственный комитет, деятельность команды парализована. Поиски выхода из ситуации ни к чему не привели, потенциальные спонсоры не желали связываться с возможными проблемами, поэтому 18 июля 2009 года было решено снять ФК МВД с турнира. Сейчас преемник этого клуба выступает в чемпионате Москвы под именем ФК «Петровка-38».

Армянский Тоттенхэм

Для успешного выступления в ФНЛ бюджет клуба должен составлять около 500 млн руб., рассказывал РБК Максим Левченко — совладелец ФК «Тосно», вышедшего в 2017 году в РФПЛ. Для того чтобы закрепиться в элитном дивизионе, траты должны составить уже около 1 млрд руб.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Основным источником финансирования ФК «Арарат» Габрелянов назвал пожертвования от крупных бизнесменов армянского происхождения — владельца группы «Ташир» Самвела Карапетяна и совладельца группы «Авилон» Камо Авагумяна. По его словам, это не спонсорство в чистом виде: «Люди нам помогали до того, как мы начали реализовывать программу с акционированием клуба, это именно помощь. Конечно, мы могли бы разместить логотип «Авилона» на футболках игроков, например. Но на данном этапе это не имеет особого смысла».

Самвел Карапетян ранее имел отношение к футбольным проектам. По данным sports.ru, в 2002–2004 годах он спонсировал футбольный клуб «Ташир», выступавший в первенстве Калужской области, где начинался бизнес группы, и даже становившийся победителем регионального чемпионата. Сын Самвела Карапетяна — первый вице-президент «Ташира» Саркис Карапетян — является полузащитником любительского футбольного клуба «Караул», выступающего в западной лиге первенства Москвы. Про футбольные увлечения Камо Авагумяна ранее известно не было.

Представитель ГК «Ташир» Зара Аджемян подтвердила РБК участие Самвела Карапетяна в финансировании ФК «Арарат». «Господин Карапетян действительно финансировал проект. Он всегда традиционно поддерживал спорт как в России, так и в Армении, — заявила она.

Камо Авагумян действительно планирует войти в число акционеров ФК «Арарат», подтвердили РБК в пресс-службе «Авилон».

По словам Арама Габрелянова, футбол — его давняя страсть: в детстве он становился чемпионом на региональном турнире «Кожаный мяч» в Дербенте, а сейчас является болельщиком: «Для меня всегда было две команды — «Спартак» и «Арарат». Но «Спартак» уже есть, а «Арарат» нам предстоит создать».

Габрелянов рассчитывает, что за «Арарат» в Москве будут болеть не только живущие здесь армяне. По словам Габрелянова, «Арарат» задумывался не как этнический клуб. Ролевой моделью развития для него он видит лондонский «Тоттенхэм Хотспур»: «Этот клуб был создан еврейской общиной Лондона, и в начале его истории в нем играли евреи и евреи же составляли костяк болельщиков команды. Но теперь это команда, за которую болеют люди вне зависимости от их национальности или происхождения, и мы хотим пойти по такому же пути».

Народные команды

Модель, когда собственниками футбольного клуба являются его же болельщики, не ноу-хау Габрелянова. Более того, законодательство Аргентины, Швеции и Турции предполагает, что все футбольные клубы являются по форме собственности некоммерческими организациями, принадлежащими их членам.

Продажа акций футбольных клубов болельщикам и их участие в жизни клуба распространено в Испании и Португалии. Фанаты крупнейших клубов этих стран — «Бенфики», «Порто», «Реала», «Барселоны» — являются миноритарными акционерами и имеют право участвовать в выборах президента клуба.

Существуют прецеденты, когда болельщики европейских клубов выкупали их у менеджмента путем организации трастовых сообществ либо создавали клубы на собственные средства взамен прекративших существование по разным причинам. Например, в 2002 году после решения о переезде лондонского клуба Wimbledon в город Милтон Кейнс примерно в 100 км от места прежнего базирования и переименования его в Milton Keynes Dones болельщики команды учредили новый клуб AFC Wimbledon. За 15 лет своего существования «народный клуб» поднялся на шесть дивизионов вверх и сейчас выступает в League Two — четвертом по силе дивизионе профессионального английского футбола. Организованный болельщиками The Dons Trust владеет 75% акциями клуба.

Похожая история произошла и с клубом из Зальцбурга. В 2005 году фанаты, недовольные покупкой и переименованием местного клуба компанией Red Bull, учредили новый клуб Austria Salzburg, который за годы своего существования сумел подняться из седьмого местного дивизиона во второй.

Иногда болельщики даже продают принадлежащий им клуб богатому инвестору. В 2012 году траст болельщиков британского Portsmouth спас разорившуюся команду, выкупив ее у кредиторов. В мае 2017 года большинство членов траста проголосовали за продажу контрольного пакета клуба бывшему CEO компании Disney Майклу Эйснеру за £5,67 млн.

В истории профессионального российского футбола подобных прецедентов до сих пор не было.