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МОК включил в программу Олимпиады в Токио 16 новых дисциплин
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МОК включил в программу Олимпиады в Токио 16 новых дисциплин
Общество, 21:16
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МОК включил в программу Олимпиады в Токио 16 новых дисциплин
Международный олимпийский комитет добавил в программу Олимпийских игр в Токио 16 новых дисциплин и исключил одну весовую категорию в мужском состязании по штанге. Все изменения внесены ради соблюдения гендерного баланса
Фото: Issei Kato / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) включил в программу XXXII летних Олимпийских игр (пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года) 16 новых дисциплин и исключил одну весовую категорию в мужском состязании по штанге. Все изменения были внесены для того, чтобы обеспечить количественное равенство мужчин и женщин на олимпийских соревнованиях. Сообщение об этом размещено на сайте организации.

Комментируя решение МОК, его президент Томас Бах отметил, что введение новых дисциплин позволят сделать игры «более молодежными, более городскими и позволят принять участие в них большему числу женщин», передавал Reuters. По его словам, игры 2020 года станут Олимпиадой с самым большим числом женщин среди спортсменов-участников.

В программу летних Олимпийских игр в Токио добавилась смешанная эстафета 4 х 400 м в легкой атлетике, три вида соревнований по плаванию — на дистанции 800 м у мужчин, 1500 м у женщин и смешанная эстафета 4 х 100 м, а также соревнования смешанных пар в настольном теннисе, рассказал Бах.

Также были добавлены мужские и женские соревнования по баскетболу в формате «три на три», мужские и женские соревнования по фристайлу в BMX (велоспорт), мужские и женские заезды в дисциплине «мэдисон» в велоспорте на треке, мужские и женские командные соревнования по фехтованию, смешанные командные соревнования по стрельбе из лука, а также по дзюдо и триатлону.

Кроме того, МОК также включил в олимпийскую программу соревнования среди женщин по боксу, академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, а также парусном спорте и стрельбе.

При этом Бах отметил, что, несмотря на увеличение количества дисциплин, спортсменов на Играх-2020 выступит меньше, чем на предыдущих в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Самые большие изменения коснутся легкой атлетики, квота в этом виде спорта уменьшилось на 105 мест. Сократится квота в тяжелой атлетике, в вольной борьбе, в парусном спорте, в стрелковом спорте, в академической гребле, в плавании, в водном поло. При этом за счет включения в программу баскетбола в формате «три на три» число спортсменов увеличится на 64 (16 команд по три человека).

Кроме того, из олимпийской программы при этом была исключена весовая категория в мужской штанге, но какая именно, пока не уточняется. Окончательная программа мужского турнира по тяжелой атлетике с учетом весовых категорий будет определена позже. Во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро у мужчин было восемь весовых категорий.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Олимпийские игры , Токио , Международный олимпийский комитет
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