При пожаре на складе у Киевского вокзала погибли два человека

Пожарные обнаружили тела двух человек при разборе завалов после пожара на складе у Киевского вокзала. Пожар полностью ликвидирован, его тушили почти три часа

Пожар ​на складе у Киевского вокзала (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

При пожаре на складе у Киевского вокзала в Москве, произошедшего днем 8 июня, погибли два человека. Их тела обнаружены пожарными при разборе завалов, сообщает главное управление МЧС России по Москве на своей странице в Twitter.

«К сожалению, при разборе завалов после пожара в складском помещении на площади Киевского вокзала обнаружено два человека без признаков жизни», — сказано в сообщении.

Сообщение о пожаре в здании складского помещения, расположенного по адресу площадь Киевского вокзала, 7, поступило спасателям в 12:05. На момент приезда пожарных площадь пожара составляла 100 кв. м. Пожар удалось локализовать к 13:45. Еще примерно через час пожар был полностью потушен. К тушению был привлечен пожарный поезд РЖД.

Сотрудник пресс-службы МЖД Владимир Зайченко уточнил РБК, что строительный рынок, где произошел пожар, расположен на расстоянии 400 м от вокзала. Он отметил, что инцидент не представлял угрозы безопасности пассажиров и не повлиял на движение поездов.

Очевидцы пожара рассказывали РБК, что из-за пожара было эвакуировано офисное здание по адресу улица Киевская, 7.



