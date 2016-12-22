Чемпион MMA Мурад Амриев передан чеченским силовикам: главные факты

Чемпион мира по смешанным боевым искусствам Мурад Амриев на пятый день после задержания в Брянской области все же был передан представителям правоохранительных органов Чечни. Хроника событий — в обзоре РБК

Мурад Амриев (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Что произошло

4 июня сотрудники брянской полиции задержали чемпиона мира ММА по версии World Mixed Martial Arts Federation ​Мурада Амриева, объявленного в розыск правоохранительными органами Чечни. Он был снят с поезда на станции Суземка, задержан и помещен в изолятор временного содержания. Адвокат Амриева Петр Заикин заявил, что власти намерены передать его представителям чеченской полиции.

Кто такой Мурад Амриев

В сентябре 2013 года Амриев обратился к представителям Комитета по предотвращению пыток (КПП), работающим в Чечне, и пожаловался на незаконное задержание и пытки, которые применяли к нему сотрудники правоохранительных органов Чечни. Его рассказ был опубликован на сайте КПП, в нем он сообщил, что в его истязании принимал участие один из высокопоставленных сотрудников местной полиции.

«Как указал Амриев, его отвезли в находившееся неподалеку здание УМВД г. Грозного на проспекте Исаева. Там его продержали в наручниках в течение двух дней: избивали, пытали электричеством, подвешивали к потолку, унижали» (Комитет по предотвращению пыток)

Со слов Амриева, целью его задержания было возвращение его старшего брата, который к тому моменту уехал из Чечни в Германию: его подозревали в организации покушения на все того же высокопоставленного чеченского полицейского, которое было совершено в 2008 году.

По данным КПП, Амриев провел в грозненском УВД двое суток. После этого его отвезли домой к родителям и потребовали гарантировать возвращение старшего брата Мурада в Чечню. Семья Амриева не сумела дать подобных гарантий, после чего ей было объявлено, что «если его старший брат не вернется в Чечню, то вся ответственность за покушение перейдет на Мурада». На следующий день Амриев, опасаясь за свою жизнь, покинул республику, а позже уехал за пределы России.

По информации «Новой газеты», 1 февраля 2017 года Амриев был объявлен в розыск по обвинению в использовании заведомо подложного документа. Речь идет о его паспорте, при оформлении которого по вине сотрудников загса была допущена ошибка: вместо 1985 года рождения был указан 1986-й. Инициатором розыска стал отдел полиции №3 грозненского управления МВД.

Видео: Телеканал РБК

Позиция полиции Чечни

Пресс-служба полиции Чечни распространила релиз, в котором сообщила, что Амриев был задержан именно в рамках расследования дела о подлоге.

«Дознаватели неоднократно вызывали в полицию М. Амриева для дачи показаний в качестве подозреваемого по указанному уголовному делу, однако он этого так и не сделал, в связи с чем и был объявлен в розыск», — говорилось в заявлении.

Сообщения Амриева о пытках полиция республики опровергает.

«В 2013 году М. Амриев при помощи «бизнес-правозащитников» распространил информацию о якобы его похищении и пытках полицейскими и высокопоставленным чиновником МВД по ЧР. После той публикации министром внутренних дел по ЧР Р. Ш. Алхановым была назначена служебная проверка, которую он поручил провести сотрудникам оперативно-разыскной части собственной безопасности ведомства. По материалам проверки следственными органами вынесено процессуальное решение, после чего МВД по ЧР подало иск в суд о защите чести и достоинства, деловой репутации министерства» (МВД Чечни)

По итогам проверки, говорится в сообщении, суд обязал Амриева и КПП опровергнуть рассказанные им факты как несоответствующие действительности и порочащие деловую репутацию чеченской полиции.

При этом, по данным «Новой газеты», местные следователи уже пять лет ведут проверку по сообщению Амриева о задержании и пытках, в ходе ее уже 15 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по факту похищения и пыток были признаны незаконными и отменены.

Фото: Head Hunter Fight Promotion / YouTube

События в Брянске

После задержания Амриева его адвокат Петр Заикин заявил, что у брянских полицейских нет формальных оснований для невыдачи его подзащитного чеченским полицейским, потому что он был объявлен в федеральный розыск. При этом он выразил уверенность, что задержание Амриева связано не с преследованием его по статье о подлоге, а «с заявлениями о кровной мести со стороны высокопоставленного чиновника полиции Чечни».

Днем 5 июня Заикин сообщил, что Амриев будет передан чеченским правоохранительным органам, а конвой за ним должен прибыть в самое ближайшее время.

«Новая газета» сообщила, что сразу же после того, как стало известно о задержании Амриева, в Брянск выдвинулась группа захвата, чтобы забрать и отконвоировать его в Чечню. По данным издания, сам Амриев в одном из конвоиров опознал человека, который пытал его в отделе полиции в Грозном в 2013 году.

В чеченской полиции опровергли информацию о том, что за Амриевым выехал местный спецназ. «Два оперативника МВД, а не спецназ, как писали некоторые журналисты, после получения командировочных удостоверений и постановления о приводе разыскиваемого выехали в Брянскую область. Мурада Амриева должны были доставить к инициатору розыска в Чечню для дачи им показаний», — говорилось в сообщении пресс-службы.

Тем не менее на следующий день брянская полиция освободила Амриева. «В изоляторе временного содержания Брянска он просто переночевал, потому что больше негде. Решение о задержании и все последующие решения в отношении Амриева​ принимало Брянское линейное отделение МВД России на транспорте», — сказали РБК в пресс-службе управления МВД России по Брянской области.

После этого, по словам Заикина, брянские работники правопорядка потеряли процессуальное право передать его чеченским полицейским. При этом адвокат отметил, что «полностью» в данном случае «риски снимать нельзя». «Я утверждаю это как человек, который имеет опыт работы в Чечне с 1994 года», — добавил он.

Во вторник, 6 июня, около 12:30 мск Амриев сумел покинуть здание брянской прокуратуры и скрыться в неизвестном направлении на машине своих родственников.

События в Белоруссии

В ночь на 8 июня Амриев был снова задержан, на этот раз пограничниками в белорусском городе Добруше. Основанием для этого стало его присутствие в списке людей, находящихся в федеральном розыске в России.

К вечеру того же дня представитель отдела информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич сообщил, что Амриев будет передан России, после того как будут оформлены его документы на высылку в принудительном порядке.

Амриев должен был быть препровожден в Гомель, однако весь день 8 июня он провел в отделении в Добруше, куда успел приехать его адвокат. Председатель Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин заявил РБК, что единственным шансом предотвратить депортацию Амриева в Россию остается подписание им просьбы о предоставлении убежища в Белоруссии.

В этот же день в интернете появляется видеообращение родителей Амриева, находящихся в Чечне, в котором они просят предотвратить этапирование сына в Россию. На следующий день становится известно, что семья Амриева покинула Чечню по соображениям безопасности.

Вечером 8 июня «Новая газета» сообщила, что, по ее данным, власти Белоруссии решили незамедлительно выслать Амриева, передав его на нулевом километре российско-белорусской границы представителям России, в том числе представителям силовых ведомств Чечни.

Телеканалу «Дождь» удалось поговорить с Амриевым через стекло в здании отделения в Добруше. Он сказал, что к нему не пускают адвоката и не дают возможности подписать заявление с просьбой о предоставлении политического убежища. «Меня все игнорируют здесь! Не слушают меня вообще! Скажите всем вышестоящим, что они совместно работают. Никто не слушает, ни начальник, никто не слушает меня. Мне телефонный звонок не дают сделать. Ни права никакого! 24 часа я здесь нахожусь, никто ничего не дает сделать!» — сказал Амриев.

В 20:20 мск из внутреннего двора РОВД Добруши выехала колонна из шести машин с белорусскими номерами, в том числе там были два патрульных «УАЗа» и микроавтобус. Адвокат Амриева сообщил РБК, что, по всей видимости, его подзащитного передали российским силовикам.

«По сути, это экстрадиция», — сказал он, добавив, что определить, в какой из машин находился Амриев, не получалось, поскольку часть автомобилей была затонирована. «Теперь собираюсь в Россию, так как есть основания беспокоиться за жизнь подзащитного», — подчеркнул адвокат.

События 9 июня

К утру пятницы стало известно, что вывоз Амриева оказался фейковым. По словам Заикина, он «был связан не столько с тем, чтобы сбросить хвост из журналистов и адвокатов, сколько с общим усилением РОВД Добруша, которое произошло, когда в Добруше была зафиксирована группа чеченцев».

И все же Амриев покинул Добруш, только случилось это около полуночи. Под вооруженной охраной он был отправлен в УВД Гомеля, после чего в районе 03:00 мск на границе его передали ФСБ и российской полиции.

По данным «Новой газеты», чеченских силовиков при передаче не было, в связи с чем руководство республики активизировало свои усилия, поручив заняться проблемой передачи Амриева чеченской стороне депутату Госдумы Адаму Делимханову.

Около 13:00 мск ситуация снова резко изменилась — стало известно, что Амриева все же выдали представителям чеченской полиции. «В настоящее время задержанный на границе Республики Беларусь, находившийся в федеральном розыске Мурад Амриев передан оперативникам МВД по Чеченской Республике для доставления к инициатору розыска в Чеченскую Республику и дачи показаний», — заявили в МВД по Чечне.

Фото: crimerussia.com

Роза Амриева, мать спортсмена, рассказала РБК, что ей непонятна логика задержания бойца и что ей «трудно сказать, почему опять все закрутилось». «Все это время его никто не искал, но с февраля опять кинули в розыск, но ни Мурад, ни кто-либо из семьи не знал про это. Мурад был вынужден уехать и по понятным причинам не мог вернуться. Он решил поехать в Россию, так как ранее был снят в 2014 году с федерального розыска по поводу паспорта и неоднократно ездил в Москву, например, чтобы получить визу», — рассказала она. Амриев собирался и в этот приезд сделать визу, чтобы поехать к друзьям в Европу, утверждает мать.

В комментарии РБК Роза Амриева заявила, что семья неоднократно безрезультатно обращалась к властям с просьбой помочь, поэтому пока воздержится от новых обращений. «От властей с нами никто не общался — надеюсь, что сейчас разберутся на высоком уровне. Никаких угроз нам не поступало. Сейчас мы за пределами республики — будем ждать, пока решится ситуация», — добавила Амриева.