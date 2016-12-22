В Ньюкасле вооруженный ножом мужчина взял нескольких человек в заложники

В Ньюкасле мужчина, вооруженный ножом, взял в заложники нескольких сотрудников офисного центра Job Centre Plus. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию. Инцидент произошел около 8:00 по местному времени (10:00 мск).
По данным Mirror, пять человек удерживаются в здании, к которому уже подъехали полицейские автомобили. Первоначально о вооруженном ножом мужчине сообщили очевидцы. Они рассказали изданию, что видели человека, к груди которого был привязан неизвестный предмет.
«Полицейские выяснили, что человек, вооруженный ножом, проник в помещение, в котором, вероятно, удерживаются несколько сотрудников офиса», — приводит Mirror сообщение полиции. Еще несколько человек смогли покинуть здание.
К месту происшествия прибыли переговорщики. Улица перекрыта.