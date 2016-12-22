Боевые искусства: почему чемпиона мира ловили на территории двух стран

Титулованный российский спортсмен Мурад Амриев находится в процессе передачи правоохранительным органам Чеченской Республики. Правозащитники считают, что ему угрожает реальная опасность

Мурад Амриев (Фото: страница Мурада Амриева в Facebook)

МВД Чечни добилось передачи вывезенного из Белоруссии ​спортсмена Мурада Амриева. Чемпион мира по смешанным единоборствам (mixed martial arts, MMA) уехал из России несколько лет назад после того, как его пытали и обвинили в использовании фальшивого паспорта. Теперь он снова в опасности, считают представители российского Комитета по предотвращению пыток.

Личные счеты

В 2013 году спортсмен Мурад Амриев обратился к правозащитникам и рассказал, что сотрудники одного из грозненских ОВД похитили его, в течение двух дней избивали и пытали электричеством. По его словам, таким образом один из руководителей полиции Грозного хотел отомстить семье Амриевых, поскольку был уверен, что старший брад Мурада планировал устроить на него покушение. После задержания на Мурада Амриева завели уголовное дело, обвинив в использовании поддельного паспорта на основании того, что в документе значится неверный год рождения. Спортсмен пожаловался в СКР и в ЕСПЧ на незаконное задержание и пытки. В дальнейшем следователи 15 раз отказывались возбуждать дело по его заявлению.

Сразу после освобождения Амриев покинул страну (его старший брат сделал это еще раньше) и несколько лет жил на Украине, где продолжил спортивную карьеру и стал чемпионом мира по MMA. Дело против него в 2014 году было прекращено, рассказал РБК член совета Комитета по предотвращению пыток Олег Хабибрахманов. «Его сняли с розыска, он спокойно дважды приезжал в Россию, оформлял шенгенские визы, снова уезжал». 4 июня 2017 года Амриев ехал в Москву, чтобы вновь оформить выездные документы. На территории Брянской области его сняли с поезда и задержали. Полицейские объяснили Амриеву, что с 1 февраля 2017 года он находится в розыске по делу о фальшивом паспорте. В Комитете по предотвращению пыток заявили, что Амриеву в случае этапирования в Чечню может угрожать смертельная опасность.

Амриева доставили в брянскую прокуратуру. Снаружи его поджидали силовики из Чечни, но спортсмену удалось сбежать из здания. Спустя три дня его задержали на территории Белоруссии и в результате сложной спецоперации передали российским властям: для этого потребовалось несколько колонн машин, которые оторвались от автомобиля с адвокатами и правозащитниками. Написать заявление с просьбой предоставить убежище в Белоруссии Амриеву не позволили. «Есть две противоречащих друг другу версии: что передали в восемь часов вечера и в три часа ночи. Но место передачи называется одинаковое, — рассказал адвокат Петр Заикин. — Я намерен проверить информацию о месте передачи, выехать туда, узнать обстоятельства. Так мы узнаем, кому можно задавать вопросы. Потому что сейчас ему должна оказываться защита, но право на нее нарушается и причины этого нам не очень ясны». Точное местонахождение Амриева сейчас неизвестно.

«Экстерриториальные действия»

После задержания Амриева Страсбургский суд придал его жалобе приоритетный статус, а после того, как спортсмен оказался передан чеченским силовикам, применил так называемое правило 39 регламента суда. Это означает, что Европейский суд по правам человека экстренно вмешивается в ситуацию с заявителем и просит государство-ответчика срочно принять меры для его безопасности. До 5 июля Россия обязана ответить на ряд вопросов, поставленных перед ней судом. «Сейчас мы намерены использовать отечественные рычаги, потому что это быстрее. Если они окажутся неэффективными, подключим международные организации», — рассказал РБК Заикин. Комитет обратился в Совет по правам человека и к уполномоченному при президенте по правам человека Татьяне Москальковой.

«Мы намерены сегодня направить запрос в Генпрокуратуру. В зависимости от ее реакции мы будем определять, что делать дальше. Пока информация о том, где он находится, позволяет держать ситуацию под контролем», — сказал РБК глава СПЧ Михаил Федотов. Москалькова не ответила на звонок корреспондента РБК.

Чеченские силовики могут действовать в любой точке России и за ее пределами, отметил в разговоре с РБК член правления международного общества «Мемориал» Александр Черкасов. По его словам, первоначально такая свобода действий была нужна для борьбы с террористическим подпольем. «Структуры Рамзана Кадырова умело производили задержания, больше похожие на похищения. Ситуация, когда человек был задержан где-нибудь в Ростовской области, увезен в Чечню и там исчез, лет восемь назад была в порядке вещей», — рассказал Черкасов. Он добавил, что ситуация с Амриевым укладывается в этот шаблон. «Дело Амриева далеко не уникально, — соглашается главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов. — Но это из ряда вон выходящее событие, как и все предыдущие, которые наше общество почему-то проглатывало».

Как спасти бойца

Председатель Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин признает, что правозащитникам удавалось добиться освобождения людей, оказавшихся в руках чеченских силовиков. «Другое дело, что часто сотрудники чеченской полиции ставят условия: мы человека отдадим, но вы, пожалуйста, заберите все заявления и опровергните все жалобы. Эти условия приходится выполнять. Хотя было громкое дело Умарпашаева: человека четыре месяца держали в подвале ОМОНа прикованным к батарее, потом освободили. Он подробно давал показания о том, кто его задерживал и бил. Но таких случаев, конечно, мало».

Каляпин говорит, что преследование Амриева объясняется тем, что его родным уже ставили условие: «Если старший брат не вернется из Германии, то Мурада они больше не увидят. Ситуация всегда была тлеющей. Это вопрос принципа не для полиции Чечни. Это вопрос принципа для конкретного сотрудника МВД республики». Правозащитник указывает, что, скорее всего, глава Чечни Рамзан Кадыров до последнего времени не знал о сложившейся ситуации. «И я не исключаю, что сейчас Рамзан Ахмадович заставит извиняться перед Амриевым; такое тоже возможно. Вся Чечня сейчас рукоплескала бы такому решению», — резюмировал Каляпин.