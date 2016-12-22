СМИ сообщили о гибели внучки Хрущева под колесами электрички под Москвой

Внучка и приемная дочь первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Юлия попала под колеса электропоезда в Подмосковье и погибла. Об это сообщают агентства ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
По информации собеседника «РИА Новости» в правоохранительных органах, инцидент произошел в московском районе Солнцево на станции «Солнечная». Он уточнил, что 77-летняя женщина попала под электропоезд, следовавший по маршруту Внуково — Москва.
Источник ТАСС в экстренных службах столицы, в свою очередь, заявил, что женщина погибла на платформе «Мичуринец», которая также находится в Одинцовском районе Подмосковья, после того, как перешла железнодорожные пути в не установленном для этого месте. Это, по по его словам, произошло в 10:35 мск в четверг, 8 июня.
«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник также сообщил о том, что инцидент произошел на станции «Мичуринец».
«Сегодня днем на железнодорожной платформе «Мичуринец» Киевского направления упала, оступившись, под подошедший пригородный электропоезд женщина, 1940 года рождения. Установлено, что погибшей является Юлия Хрущева, внучка одного из советских лидеров Никиты Хрущева», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе транспортной полиции агентствам подтвердили факт гибели женщина 1940 года рождения, не уточнив при этом подробностей случившегося. Справочная служба скорой помощи Москвы в разговоре с «РИА Новостями» также подтвердила смерть женщины с таким именем и возрастом.
«Юлия Леонидовна Хрущева в возрасте 77 лет сегодня умерла», — сообщил собеседник агентства.
Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Леонида. После того, как Леонид Хрущев пропал без вести, советский руководитель удочерил свою внучку.