У здания Госдумы задержали 14 человек

Полиция задержала 14 человек у здания Госдумы в Москве. Среди задержанных — активисты «Ассоциации народного сопротивления» и студентка МГУ. «Эхо Москвы» указывает, что задержания проходили в связи «с антитеррористическими мерами»

Группа молодежи на Манежной площади (Фото: страница Дениса Стяжкина в twitter)

Около здания Государственной думы в Москве полиция задержала 14 человек, среди них семь несовершеннолетних, сообщает «ОВД-Инфо».

Как рассказал изданию по горячей линии один из задержанных, в автозаке, который стоит у ОВД «Красносельский», находятся три активиста «Ассоциации народного сопротивления» — Сергей Волков, Кирилл Костенко и Всеволод Малов, а также студентка МГУ им. М.В. Ломоносова Татьяна Копытина.

Также в числе задержанных активистов — координатор движения по организационным вопросам Михаил Пулин, Сергей Смирнов, а также не относящийся к организации человек, который назвал себя Григорием Галицким, следует из публикации в сообществе «Ассоциации народного сопротивления» в социальной сети «ВКонтакте». Спустя два часа Малова, Смирнова и Галицкого отпустили, Пулину удалось сбежать.

Правоохранители, указывает «ОВД-Инфо», задерживали людей по-разному: кого-то просили показать документы, после чего заводили в автозак, а одного несовершеннолетнего забрали тогда, когда «он просто сидел и смотрел в телефон».

Радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на своего корреспондента сообщила, что полицейские объяснили задержания антитеррористическими мерами, сами задержанные — школьники или студенты первых курсов. Также радиостанция отметила, что сотрудники правоохранительных органов подходят в центре Москвы к небольшим группам людей и спрашивают, что те делают на Манежной площади.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что «информации о задержаниях [у здания Госдумы] пока не поступало».