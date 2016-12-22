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В Балашихе на людей рухнула стена бывшего кинотеатра
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В Балашихе на людей рухнула стена бывшего кинотеатра
Общество, 11:59
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В Балашихе на людей рухнула стена бывшего кинотеатра
В подмосковной Балашихе обрушилась стена бывшего кинотеатра, который уже был выведен из эксплуатации. По предварительным данным, есть пострадавшие, их количество уточняется
Фото: ГУ МЧС России / ТАСС

Стена старого кинотеатра обрушилась в городе Балашиха в Подмосковье, сообщает сайт Главного управления МЧС по региону. В сообщении отмечается, что есть пострадавшие.

«В 11:17 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение об обрушении стены в здании бывшего кинотеатра «Союз» по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, улица Фадеева, дом 2», — говорится в сообщении МЧС.

О количестве пострадавших поступает различная информация. «По предварительным данным, произошло обрушение стены старого кинотеатра по улице Фадеева. Пострадали семь человек, в том числе один ребенок», — рассказал источник «Интерфакса» в экстренных службах. ​Площадь обрушившейся стены составила около 50 кв.м. В местную больницу, по словам источника агентства в муниципальной администрации, доставили шесть человек. «В приемное отделение балашихинской ЦРБ доставлено шесть человек, в том числе ребенок», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшие проходят медицинские обследования, им делают рентген.

В пресс-службе подмосковного управления МЧС РБК рассказали, что в результате обрушения пострадали семь человек, погибших нет.

Видео: Известия

В администрации города «РИА Новости» рассказали, что пострадали десять человек, среди них один ребенок. Представитель пресс-службы городской администрации рассказал, что кирпичная стена упала прямо на торговые ряды. ​«Произошло обрушение стены заброшенного кинотеатра «Союз» на улице Фадеева. Кирпичная кладка упала прямо на торговые ряды. В здании велись ремонтные работы. Погибших нет», — рассказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают спасатели, туда прибыли экипажи ГИБДД, скорой помощи и полиции. Причины обрушения пока не известны.

Авторы: Владислав Гордеев, Илья Немченко.
Теги: пострадавшие , обрушение , Балашиха
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