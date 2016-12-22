Умер сооснователь Yves Saint Laurent Пьер Берже

Скончался один из основателей дома моды Yves Saint Laurent, предприниматель Пьер Берже. Он умер в своем доме в коммуне Сен-Реми-де-Прованс, на 86 году жизни

Французский бизнесмен Пьер Берже, который был соучредителем дома моды Yves Saint Laurent, умер в возрасте 86 лет после долгой болезни, сообща Reuters со ссылкой на заявление его фонда.

Берже был бизнес-партнером дизайнера Ива Сен-Лорана, с которым тот основал знаменитый модный лейбл в 1961 году.

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