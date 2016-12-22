ЕСПЧ присудил националисту Дацику €5 тыс. за условия содержания в колонии

ЕСПЧ присудил Вячеславу Дацику компенсацию в €5 тыс. из-за условий содержания в колонии в Красноярске. Он жаловался на тесноту в камере и постоянный сигаретный дым

Вячеслав Дацик (Фото: Вадим Жернов / РИА Новости)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу националиста Вячеслава Дацика на условия содержания в камере заключения. Ему должны выплатить €5 тыс. Об этом «Фонтанке» рассказал его адвокат Андрей Федорков.

Дацик жаловался, что во время заключения он жил в тесной камере (1,9 кв. м на человека), она была переполнена, а в камере постоянно присутствовал запах сигаретного дыма. Дацик заявил, что он не курит, а все просьбы переселить его в другую камеру остались без ответа, и его не переселили.

Активист пожаловался на такие условия в исправительной колонии №31 Красноярска. Российские власти обязаны перечислить Дацику присужденную сумму в течение трех месяцев. За каждый день опоздания будут начислены проценты.

В декабре 2012 года Невский ​районный суд Петербурга приговорил Дацика за ограбление салона сотовой связи к пяти годам лишения свободы. Он должен был отбывать наказание в колонии общего режима.

ЕСПЧ присудил Дацику компенсацию именно за нарушения во время исполнения приговора именно по этому делу. Тем не менее на счету у националиста несколько других преступлений.

В мае 2016 года его задержали по подозрению в совершении преступления по ст. 162 УК РФ (разбой группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия). Следствие считает, что Дацик ворвался в подпольный публичный дом в Санкт-Петербурге и заставил проституток голыми пройти до ближайшего отделения полиции. После этого он приказал сотрудницам мини-отеля в центре города раздеться и пройти голыми по улицам Петербурга.

По этому делу Дацик находится под арестом до ноября 2017 года.