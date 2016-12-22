Москва оказалась в конце списка российских регионов по доле ветхого жилья

Москва вошла в число регионов, которым программа по реновации оказалась нужна меньше всего в стране. Столица, уже объявившая о подготовке к сносу домов, заняла одно из последних мест по доле ветхого и аварийного жилья

Фото: Олег Яковлев / РБК

​Москва заняла 82-е место среди всех регионов России по доле ветхого и аварийного жилья, следует из данных Росстата, которые изучил РБК. Больше всего такого жилья в Туве — 17,3%. Затем идут Якутия (16,6%), Дагестан (15,7%), Ингушетия (15,5%), Ямало-Ненецкий автономный округ (9,3%), Магаданская область (8,2%) и Ханты-Мансийский округ (7,8%). В топ-10 также входят Тверская, Архангельская и Кировская области (7,1–7,4%).

Москва замыкает список с показателем 0,3%. Такая же доля в Адыгее. Чуть лучше ситуация в Санкт-Петербурге и Севастополе — там доля ветхих и аварийных зданий не превышает 0,2%. Средний показатель по России — 2,5%, по Центральному федеральному округу — 1,5%. Среди федеральных округов наибольший процент ветхого и аварийного жилья в Северо-Кавказском — 5,9%. Наименьший показатель по Южному федеральному округу — 1,1%.

Ветхим считается здание с износом выше 70%. К аварийным относят дома, в которых несущие конструкции и фундаменты находятся в таком состоянии, что существует угроза обрушения. В Москве действительно один из самых низких процентов ветхого и аварийного жилья, соглашается ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ общественного движения «За права человека» Виктор Федорук. В регионах ситуация может быть еще хуже, чем официальная статистика, поскольку власти часто занижают уровень аварийного жилья, не имея денег на его снос, утверждает эксперт. «В московских хрущевках еще можно было жить. Они на порядок лучше аварийных домов в других субъектах», — заключил Федорук.

В регионах действует федеральная программа по сносу жилья, признанного аварийным до 2012 года. Она завершится в сентябре. В 14 субъектах аварийное жилье полностью расселено, в 51 регионе программа завершена на 70% и выше, в 18 отстают от темпов сильнее, рассказывали РБК в пресс-службе Минстроя. Всего расселено 8,13 млн кв. м (72,9% от общего объема расселения) и 520,5 тыс. человек (73,1%). В мае прошел Госсовет, на котором правительству было поручено разработать постоянный механизм для дальнейшего расселения ветхого и аварийного жилья.

В Москве первая программа сноса пятиэтажек стартовала в 1999 году. За 18 лет было расселено почти 1,7 тыс. домов общей площадью 6 млн кв. м. Осталось снести 58 хрущевок. О том, что в столице запустят новую программу по сносу, было объявлено в феврале 2017 года на встрече президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Изначально власти заявляли, что в городе демонтируют около 8 тыс. пятиэтажек общей площадью 25 млн кв. м. Затраты на снос и строительство новых домов оценивались в 3,5 трлн руб.

В итоге 2 мая мэрия опубликовала список из 4,5 тыс. домов, жители которых смогут проголосовать за или против сноса до 15 июня. По словам Собянина, пятиэтажки невозможно ремонтировать, через десять лет они станут аварийными, и их все равно придется сносить. В противном случае в Москве образуется самый большой аварийный фонд в мире.

Финансирование программы реновации планируется из московского бюджета, без федеральных субсидий. Мэр не раз заявлял, что у столицы достаточно средств на снос и расселение пятиэтажек. Совет Федерации в апреле предложил распространить программу, разработанную для столицы, на другие регионы, в первую очередь на города-миллионники и северные города. В миллионниках осталось почти 32 тыс. пятиэтажек. По оценкам экспертов, их снос обойдется в 4–9 трлн руб. При этом опрошенные РБК представители региональных властей заявили, что у них в бюджетах нет денег на расселение хрущевок.