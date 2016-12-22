Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,28 56,73 EUR Нал. 64,46 63,83 USD Бирж. 56,94 -0,15 EUR Бирж. 64,01 -0,33 USD ЦБ. 56,59 -0,09 EUR ЦБ. 63,72 -0,06 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1865,11 -0,18% РТС 1031,94 -0,23% Brent 48,49 +0,60% DJIA 21173,69 +0,18% Nasdaq 6297,38 +0,36% FTSE 7483,93 +0,07%
«Росгосстрах» оценил сумму ущерба от урагана в Москве
Лента новостей
На Украине приняли закон о стремлении к членству в НАТО 11:18, Политика Cannes Lions Moscow Festival: один день из жизни Каннских львов 11:15, Партнерский материал Более 50% россиян не смогли правильно озвучить название праздника 12 июня 11:13, Общество ФСБ нашла у жительницы Крыма опиум на 120 млн руб. 11:02, Общество Десятки академиков попросили Госдуму не менять закон о выборах главы РАН 10:54, Политика «Росгосстрах» оценил сумму ущерба от урагана в Москве 10:46, Общество ОАЭ приостановили почтовое сообщение с Катаром 10:36, Политика В Китае задержали торговавших данными пользователей Apple 10:16, Общество В Великобритании начались выборы в парламент 10:13, Политика Суд Флориды обязал экс-владельца «Трансаэро» отчитаться перед кредитором 09:59, Бизнес Встречу в Астане по урегулированию в Сирии решили перенести 09:29, Политика Мусорный вопрос: как утилизируют отходы в России и мире 09:11, Общество  В Катаре огласили предварительные итоги расследования хакерской атаки 09:10, Политика Иран отверг заверения в дружбе США после слов Трампа о теракте в Тегеране 09:03, Политика На территории посольства США в Киеве произошел взрыв 08:37, Политика В Магаданской области из-за разрушения дороги в порт ввели режим ЧС 08:34, Общество Киев создал комиссию по формированию позитивного имиджа Украины 08:10, Политика В Андаманском море нашли тела и обломки пропавшего над Мьянмой лайнера 07:10, Общество С Байконура впервые после годичного перерыва запустили «Протон-М» 06:52, Общество ВТБ подал иск к акционеру «Юлмарт» на 650 млн руб. 06:35, Финансы В Брисбене из-за подозрительного предмета полиция оцепила торговый центр 06:28, Общество Платежную карту «Мир» для студентов объединят с электронными зачетками 05:49, Финансы WSJ узнала о списке требований к Катару для восстановления отношений 05:14, Политика Постпред России допустил изменение курса ЕС в отношении Москвы 04:43, Политика В США обвинили в организованной преступности 33 выходца из бывшего СССР 04:01, Общество «Ведомости» узнали об «одной из важных тем» президентской кампании-2018 03:58, Политика Губернатор Нью-Йорка предложил Трампу начать депортацию мигрантов с него 03:03, Политика Сеул сообщил о новых ракетных пусках в Северной Корее 02:08, Политика
«Росгосстрах» оценил сумму ущерба от урагана в Москве
Общество, 10:46
0
«Росгосстрах» оценил сумму ущерба от урагана в Москве
«Росгосстрах» оценил ущерб от урагана в Москве и Московской области в более чем 25 млн руб., в том числе 6 млн руб. — ущерб владельцам автомобилей с полисами каско
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Общий объем ущерба от прошедшего в Москве и Московской области 29 мая урагана оценивается в более чем 25 млн руб., говорится в сообщении «Росгосстраха». Из них размер ущерба недвижимости и имуществу оценивается в 19 млн руб., размер ущерба владельцам автомобилей с полисами каско — в 6 млн руб. Всего в компанию в период с 29 мая по 7 июня поступило около 450 заявлений о выплате возмещений.

«Общий объем ущерба предварительно оценивается в более чем 25 млн руб., в том числе в 19 млн руб. — ущерб домам и имуществу клиентов и в сумму около 6 млн руб. — ущерб автовладельцам с полисами добровольного страхования каско», — говорится в сообщении компании.

Замдиректора по клиентскому сервису московского филиала компании Виктор Хорошев заявил, что компания «задействовала все ресурсы», чтобы оперативно выплатить клиентам нужные суммы. Работа по возмещению ущерба находится на особом контроле у руководства компании, сообщается в пресс-релизе.

За первые сутки после урагана в Москве в страховые компании поступило более двух тысяч заявок от клиентов об ущербе, из них 30% были поданы по каско, сообщал ранее РБК. Общая предварительная сумма ущерба оценивалась в 200 млн руб. В «Росгосстрах» за первые сутки поступило 225 обращений, заявили в компании.

Буря на миллиард: к каким последствиям приводили ураганы в Москве Еще 3 фото
Фотогалерея

В результате урагана, обрушившегося на столичный регион 29 мая, погибли 17 человек, пострадали более 170. Порывы ветра достигали 31 м/с. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил на следующий день, что в Москве погода повредила около 2 тыс. автомобилей. Также были повреждены линии электропередач, крыши домов, деревья.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: ущерб , «Росгосстрах» , ураган в Москве
Главное
На Украине приняли закон о стремлении к членству в НАТО Политика
Материалы по теме
Число жертв урагана в Подмосковье возросло до шести человек Общество
МВД сообщило об одном погибшем при ураганном ветре в Свердловской области Общество
Роскомнадзор назвал обвинения МЧС в неинформировании об урагане огульными Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку