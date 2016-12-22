«Росгосстрах» оценил сумму ущерба от урагана в Москве

«Росгосстрах» оценил ущерб от урагана в Москве и Московской области в более чем 25 млн руб., в том числе 6 млн руб. — ущерб владельцам автомобилей с полисами каско

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Общий объем ущерба от прошедшего в Москве и Московской области 29 мая урагана оценивается в более чем 25 млн руб., говорится в сообщении «Росгосстраха». Из них размер ущерба недвижимости и имуществу оценивается в 19 млн руб., размер ущерба владельцам автомобилей с полисами каско — в 6 млн руб. Всего в компанию в период с 29 мая по 7 июня поступило около 450 заявлений о выплате возмещений.

«Общий объем ущерба предварительно оценивается в более чем 25 млн руб., в том числе в 19 млн руб. — ущерб домам и имуществу клиентов и в сумму около 6 млн руб. — ущерб автовладельцам с полисами добровольного страхования каско», — говорится в сообщении компании.

Замдиректора по клиентскому сервису московского филиала компании Виктор Хорошев заявил, что компания «задействовала все ресурсы», чтобы оперативно выплатить клиентам нужные суммы. Работа по возмещению ущерба находится на особом контроле у руководства компании, сообщается в пресс-релизе.

За первые сутки после урагана в Москве в страховые компании поступило более двух тысяч заявок от клиентов об ущербе, из них 30% были поданы по каско, сообщал ранее РБК. Общая предварительная сумма ущерба оценивалась в 200 млн руб. В «Росгосстрах» за первые сутки поступило 225 обращений, заявили в компании.

В результате урагана, обрушившегося на столичный регион 29 мая, погибли 17 человек, пострадали более 170. Порывы ветра достигали 31 м/с. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил на следующий день, что в Москве погода повредила около 2 тыс. автомобилей. Также были повреждены линии электропередач, крыши домов, деревья.