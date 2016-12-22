Аукционный дом в Монако рассказал о выставленных на торги «часах Путина»

Аукционный дом Monaco Legends рассказал о происхождении «часов Путина», которые были выставлены на торги. Ранее на сайте аукциона появился лот – часы Patek Philippe, владельцем которого указан Владимир Владимирович Путин

Фото: www.monacolegendauctions.com

Выставленные на аукцион часы Patek Philippe Triple Complication, на которые ранее обратили внимание, в частности, Le Point и Bloomberg, действительно принадлежат человеку по имени Владимир Владимирович Путин. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на ответ аукционного дома Monaco Legends, полученный на соответствующий запрос.

В компании уточнили, что часы были приобретены «очень важной персоной в подарок человеку по имени Владимир Владимирович Путин». Дополнительной информации, позволяющей идентифицировать покупателя более точно, в гарантийном талоне не указано, отмечает Би-би-си.

В ответе Monaco Legends также поясняется, что в 99,9% случаев в гарантийном паспорте Pathek Philippe указано имя фактического покупателя часов и лишь в самых исключительных случаях может быть указано имя другого человека.

«Такими являются случаи, когда часы приобретаются в подарок», — говорится в ответе. При этом аукционный дом поясняет, что в данном случае у официального дистрибьютора должны быть необходимые подтверждения того, что именно указываемой персоне часы будут переданы в качестве подарка.

Как подчеркивается в ответе аукционного дома, если компания Pathek Philippe или дистрибьютор компании указали в гарантийном паспорте в качестве владельца Владимира Владимировича Путина, то они имели все необходимые подтверждения и документы.

Внимание на часы стоимостью около $1 млн, выставленные на аукцион и принадлежащие Владимиру Владимировичу Путину, обратили, в частности, французское издание Le Point и агентство Bloomberg. Соответствующий лот размещен на сайте аукционного дома Monaco Legends. В документации, описывающей лот, в строке имя владельца указано – Mr Vladimir Vladimirovic Putin.

В минувшую среду, 7 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что сообщения о продаже часов российского президента на аукционе являются фейком.