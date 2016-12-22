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В первую сотню международного рейтинга QS вошел один российский вуз
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В первую сотню международного рейтинга QS вошел один российский вуз
Общество, 00:52
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В первую сотню международного рейтинга QS вошел один российский вуз
МГУ вошел в сотню лучших вузов мира по версии исследовательского центра QS Quacquarelli Symonds. Все стальные российские вузы расположились в рейтинге в третьей сотне и дальше
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Исследовательский центр QS Quacquarelli Symonds опубликовал очередной выпуск международного рейтинга университетов QS World University Rankings. В него вошло 24 российских вуза, но только один из них, Московский Государственный Университет им. Ломоносова, попал в первую сотню, заняв 95 место. Это первый раз с 2010 года, когда российскому вузу удалось закрепиться в сотне, отметили в пресс-службе Минобрнауки. Далее из отечественных вузов идут Санкт-Петербургский и Новосибирский государственные университеты на 240 и 250 местах соответственно.

Четыре первых места в рейтинге заняли вузы из США — Массачусетский технологический институт, Стэнфорд, Гарвард и Калифорнийский технологический институт. На местах с пятого по восьмое расположились университеты из Великобритании: Кембридж, Оксфорд, Университетский колледж Лондона и ​Имперский колледж Лондона.

Рейтинг QS — один из самых известных мировых рейтингов вузов. Именно на него, а также на Академический рейтинг университетов мира (The Academic Ranking of World Universities) и Рейтинг лучших университетов мира по версии Times Higher Education направлена программа по развитию российского высшего образования «5-100». По завершению проекта в каждом из перечисленных списков должно быть минимум пять отечественных вузов.

При составлении рейтинга, QS учитывает несколько параметров: академическая репутация университета, репутация у работодателей, соотношения преподавателей и учеников, цитируемость, наличие иностранных преподавателей и студентов. Каждый из пунктов оценивается по 100-бальной шкале.

Специалисты QS сообщили, что российские вузы показали хороший результат по двум из шести показателей: репутация у работодателей и соотношение доли преподавателей к учащимся, уточнили в Минобрнауки. В итоге МГУ поднялся на 13 строчек, СпбГУ на 18, а НГУ на 41. НГУ также единственный вуз, которому удалось улучшить показатели цитируемости. Всего 14 вузов улучшили свои показатели по сравнению с прошлым годом, подчеркнули в Минобрнауки. Впервые в топ вошел Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, заняв 291 место. «Мы видим определенные точки роста и, безусловно, будем развивать свое движение вперед в мировом академическом и научном сообществе», — цитирует министра образования и науки Ольгу Васильеву пресс-служба ведомства.

Критерии, по которым QS оценивает вузы, объективны, замечает заместитель директора Института проблем передачи информации РАН Михаил Гельфанд. «Это показывает некий средний уровень заведения. Вуз, который в первой десятке наверняка по всем статья будет лучше, чем вуз в третьей сотне», — поясняет он. Но гораздо показательней, по его мнению, рейтинги отдельных факультетов. Такие перечни позволяют лучше ориентироваться на образовательном рынке, как работодателям и преподавателям, так и поступающим, указывает Гельфанд.

Рейтинг QS показателен для мирового научного сообщества, полагает ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко. Список позволяет работодателю в научной сфере лучше ориентироваться на международном рынке выпускников, отмечает он. Для самих вузов место в рейтинге дает преимущества в борьбе за преподавателей из других стран. Результаты, которых удалось добиться российским вузам в этом году, Реморенко оценивает позитивно. «Это уже неплохой результат. Он показывает что МГУ в последние годы стал активней работать над публикациями в международных изданий и привлечением преподавателей из-за границы», — отметил ректор.

​В марте 2017 года Reuters называло сотню наиболее инновационных университетов Европы. В нем не оказалось ни одного российского вуза. Рейтинг составлялся на основе данных о количестве патентов и исследований, которые проводились в университетах с 2010 по 2015 год.

В конце мая 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что экспорт российского образования должен стать национальной задачей. К 2025 году количество иностранных студентов в России должно вырасти с 220 тыс. до 710 тыс.

Автор: Полина Звездина
Теги: Минобрнауки , МГУ , рейтинг вузов
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