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Автобус с детьми столкнулся с грузовиком на трассе в Забайкалье
Общество, 19:15
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Автобус с детьми столкнулся с грузовиком на трассе в Забайкалье
В результате аварии на трассе Чита — Хабаровск, где столкнулись автобус и грузовик, погиб один человек, восемь были госпитализированы. По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд грузовика на полосу встречного движения
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю

Рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Карымском районе Забайкальского края, об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СК) по региону.

Авария произошла на 145-м км трассы Чита — Хабаровск. В салоне автобуса находилось 25 человек, из них 11 — несовершеннолетние​. В результате ДТП погиб один человек — водитель грузовика 1991 года рождения, еще 14 человек получили ранения.

«В настоящее время водитель и все пассажиры автобуса доставлены в больницу города Читы, где проходят обследование», — отметили в СК.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд грузовика на полосу встречного движения, рассказал правоохранителям водитель автобуса. Эта информация проверяется.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой которой будет принято процессуальное решение.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: ДТП , Забайкалье
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