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Чичваркин даст Навальному 2,5 млн руб. для выплаты по иску «Кировлеса»
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Чичваркин даст Навальному 2,5 млн руб. для выплаты по иску «Кировлеса»
Общество, 18:52
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Чичваркин даст Навальному 2,5 млн руб. для выплаты по иску «Кировлеса»
Бизнесмен Евгений Чичваркин сообщил, что даст Алексею Навальному 2,5 млн руб. на погашение компенсации по иску «Кировлеса»
Евгений Чичваркин (Фото: Наталья Ильина для РБК)

Бизнесмен Евгений Чичваркин решил передать оппозиционеру Алексею Навальному 2,5 млн руб. для для выплаты компенсации по иску предприятия «Кировлес». Об этом сам Чичваркин рассказал в эфире телеканала «Дождь».

«Я даю Алексею 2,5 млн руб., он платит эти деньги, так как он обязан заплатить». — сообщил Чичваркин. В дальнейшем «мы идем в суд и требуем с Российской Федерации эти деньги назад», поделился планами Чичваркин. Он выразил уверенность, что им «эти деньги присудят». «Мы будем добиваться их физического получения», — подчеркнул он.

Суд взыскал с Навального компенсацию за растрату денег «Кировлеса»
Общество

В июле Никулинский суд Москвы постановил, что Навальный и бизнесмены Петр Офицеров и Вячеслав Опалев, которые ранее получили условные сроки за организацию растраты на предприятии «Кировлес», должны выплатить предприятию компенсацию ущерба на сумму чуть менее 2,2 млн руб. «Кировлес» настаивал на компенсации почти в 16,2 млн руб. Имеено в такую сумму предприятие оценивает свой ущерб от дейсвтий фигурантов дела. 

Первый приговор по «делу Кировлеса» был вынесен в июле 2013 года. Тогда Навального и Офицерова приговорил к реальным срокам заключения. Однако позднее суд второй инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу осужденных, заменил им реальные сроки на условные. 

Данный приговор был обжалован в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Тот признал решение суда незаконным и присудил Навальному компенсацию в €56 тыс., а Офицерову — в €8 тыс. После решения ЕСПЧ в конце 2016 года Верховный суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. В феврале 2017 года Ленинский суд Кирова снова признал Навального виновным и приговорил его к пяти годам колонии условно, Офицерова — к четырем годам колонии условно.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Алексей Навальный , дело Кировлеса , Евгений Чичваркин
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