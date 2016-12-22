У Музея естествознания в Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов

В лондонском районе Южный Кенсингтон автомобиль совершил наезд на группу пешеходов. Полиция сообщает, что несколько человек получили травмы. Мотивы пока не установлены, но о случившемся уже проинформировали премьера Терезу Мэй

Сотрудники полиции и пострадавшие на месте происшествия (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Несколько человек получили травмы после того, как автомобиль наехал на группу пешеходов рядом с Музеем естествознания в районе Южного Кенсингтона в Лондоне, сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию.

Сообщается, что после случившегося один человек был задержан.

Полиция заявила, что в настоящее время проводится расследование, направленное на установление обстоятельств и мотивов произошедшего.

Со ссылкой на своего корреспондента Би-би-си сообщает некоторые детали произошедшего. «Я видела, как машина пересекала дорогу по диагонали. Было похоже, что она врезалась в один из булыжников на обочине дороги, и я видела толпу людей, собравшихся вокруг одного или двух людей,​ лежащих на тротуаре», — рассказала корреспондент, оказавшаяся на месте ЧП. Она добавила, что на место происшествия прибыла полиция, скорая помощь, в воздухе летают вертолеты.

Медики оказывают помощь пострадавшим, добавила корреспондент. Насколько серьезны их травмы, она пояснить затруднилась.

Один из очевидцев случившегося рассказал Би-би-си, что автомобиль выехал на тротуар. «Когда мы ждали сигнала [на светофоре], мы услышали звуки, которые я принял за выстрелы, и увидели машину, едущую по тротуару. Мы бросились бежать», — сказал собеседник.

Еще одна женщина добавила: «Когда все успокоилось, мы вернулись на место, и увидели, что полицейские удерживают на земле какого-то мужчину».

Associated Press добавляет, что происшествие произошло в 14:20 по местному времени (16:20 мск), когда в районе музея традиционно много пешеходов, включая иностранных туристов.

О числе раненых точных сведений пока нет.

В настоящее время район происшествия оцеплен полицией, в расположенных рядом магазинах проведена эвакуация людей, добавляет агентство.

Со ссылкой на пресс-службу британского правительство AP сообщает, что премьер Тереза Мэй проинформирована о произошедшем. Официальный уровень террористической угрозы повышен до «серьезного», что может говорить в пользу версии о террористической атаки, отмечает агентство.

В этом году Лондон пережил уже несколько террористических атак, включая нападения на пешеходов на Вестминстерском и Лондонском мостах.