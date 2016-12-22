В США предъявили обвинения планировавшим устроить «второе 11 сентября»

В США предъявили обвинение трем последователям запрещенной группировки «Исламское государство», которые в 2016 году собирались устроить «второе 11 сентября» на Таймс-Сквер и в нью-йоркском метро

Вид на Таймс-Сквер (Фото: Victor J. Blue/Bloomberg / Bloomberg)

Власти США предъявили обвинение трем фигурантам дела о попытке устроить летом 2016 года теракты в Нью-Йорке. Детали готовящегося преступления содержатся в материалах Минюста США, опубликованных на сайте ведомства.

Речь идет о 19 летнем гражданине Канады Абдулрахмане Эль Бахнасави, 19-летнем гражданине США, проживавшем в Пакистане, Талхе Харуне и 37-летнем гражданине Филиппин Расселе Салике. Все трое планировали от имени запрещенной в Росии террористической организации «Исламское государство» заложить взрывные устройства на Таймс-Сквер и в нью-йоркском метро и устроить стрельбу по людям на крупных кончертных площадках. Атаки планировались в 2016 году во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Сообщается, что Эль Бахнасави уже купил материалы для изготовления взрывчатки, Харун должен бы приехать из Пакистана, где консультировался с «экспертами», в Нью-Йорк и присоединиться к Эль Бахнасави в подготовке атак, а Салик должен был привезти с Филиппин деньги для финансирования террористической операции.

В материалах Минюста сказано, что сорвать планы злоумышленников удалось благодаря агенту ФБР, работавшему под прикрытием под псевдонимом UC. Он вступил в связь с предполагаемыми террористами и убедил их, что также является сторонником ИГ, подготовленным к совершению данных атак.

Эль Бахнасави задержали в мае 2016 года в Нью-Джерси, куда он прибыл из Канады, чтобы готовиться к терактам в Нью-Йорке. Позднее были задержаны и двое других подозреваемых. Харуна задержали в сентябре 2016 года в Пакистане, Салика – в апреле 2017 года на Филиппинах. Сейчас решается вопрос об их экстрадиции в Штаты.

В переписке с UC Эль Бахнасави говорил, что «американцы заслуживают атак»,и что он собирается «устроить второе 9/11».

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