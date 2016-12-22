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Скончался постпред России при ФАО Александр Горбань
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Скончался постпред России при ФАО Александр Горбань
Общество, 16:15
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Скончался постпред России при ФАО Александр Горбань
МИД России сообщил о кончине постоянного представителя России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме Александра Горбаня. Он ушел из жизни после тяжелой болезни
Александр Горбань (Фото: официальный сайт постоянного представительства Российской Федерации при ФАО и других организациях ООН в Риме)

Постоянный представитель России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Александр Горбань скончался 6 октября на 64-м году жизни. Об этом сообщает в субботу, 7 октября, пресс-служба МИД России.

«Руководство МИД России с прискорбием сообщает, что 6 октября 2017 года после тяжелой болезни безвременно ушел из жизни Александр Васильевич Горбань — постоянный представитель России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме», — говорится в сообщении.

Горбань родился 30 марта 1954 года в городе Полярном Мурманской области. В 1977 году окончило МГИМО МИД СССР. В общей сложности посвятил дипломатической работе около 40 лет. Занимал разные должности в МГИМО, в центральном аппарате министерства и загранучреждениях МИДа.

За границей работал в посольстве в Шри-Ланке и постпредстве при ЕС в Брюсселе. Почти 25 лет посвятил д​епартаменту экономического сотрудничества, в котором прошел путь от советника до главы департамента. Пост постпреда России при ФАО занимал с апреля 2014 года.

Автор: Мария Бондаренко.
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