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СМИ узнали о миллионных доходах и страсти к казино стрелка из Лас-Вегаса
Стрельба в Лас-Вегасе, 11:22
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СМИ узнали о миллионных доходах и страсти к казино стрелка из Лас-Вегаса
Удачные операции с недвижимостью принесли Стивену Пэддоку, который открыл стрельбу на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, миллионные доходы. Он также был азартным игроком в казино, однако степень его везения в игре пока не ясна

Стивен Пэддок, который застрелил на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе 58 человек, был азартным игроком в казино, однако основные доходы он получал от операций с недвижимостью, сообщает Reuters.

Агентство ознакомилось с финансовой документацией, которую собирают и изучают следователи. По данным Reuters, Пэддок занимался операциями с недвижимостью. Он приобрел за $8,4 млн 111-квартирный дом в городе Мескит в Техасе. Для этого ему пришлось продать несколько небольших объектов в Лос-Анджелесе.

Сдача в аренду квартир в этом доме приносила ему около $500 тыс. прибыли ежегодно. Через десять лет он продал этот объект с прибылью, при этом его выгода составила от пяти до шести миллионов долларов.

Именно эти средства, считает агентство, позволяли Пэддоку активно играть в казино. Пока неясно, сколько денег он заработал или потерял на играх, однако он считался ценным клиентом казино.

По данным NBC News, Пэддок тратил более $10 тыс в день на игры в казино, в некоторых случаях эта сумма превышала $30 тыс. в день, однако следствие сейчас не может установить, приносила ли игра прибыль Пэддоку, или она была в конечном счете убыточной.

Пэддок открыл стрельбу из номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе по гостям музыкального фестиваля. В номере полиция обнаружила 23 единицы стрелкового оружия, в том числе копии автомата Калашникова, аналог полуавтоматической винтовки AR-15 и другие. Еще 19 единиц оружия нашли в его доме. Стрелок, убив 58 человек и ранив более 500, покончил с собой.

Федеральный чиновник рассказал AP, что, по данным следствия, Пэддок мог готовить и ряд других нападений.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: казино , Лас-Вегас , стрелок
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