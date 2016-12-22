СМИ узнали о решении сэкономить на ремонте «Адмирала Кузнецова»

Вместо запланированных ранее 50 млрд рублей на ремонт и модернизацию авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» будет потрачено вдвое меньше, рассказал источник «Интерфакса»

На ремонт и модернизацию ​авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» будет выделено вдвое меньше средств, чем планировалось ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Вместо ранее планировавшихся примерно 50 млрд рублей на проведение работ предусмотрено выделить примерно половину от ранее заявленной суммы», — рассказал собеседник агентства. При этом он уточнил, что ремонт корабля будет выполнен, как и было запланировано, однако объем его модернизации будет сокращен.

«Ремонт будет выполнен в полном объеме», — заверил источник.

Ранее другой источника агентства рассказал, что «ремонт и модернизацию «Адмирала Кузнецова» предполагалось выполнить в минимальном объеме, на них планировалось выделить до 50 млрд рублей». «Много это или мало — очевидно, немного. 50 млрд рублей — это немногим более $800 млн. Ремонт и модернизация однотипного авианосца «Викрамадитья» (в прошлой жизни — «Адмирал Флота Советского Союза Горшков») для ВМС Индии обошлись оценочно в $2,3 млрд», — напомнил он.

В апреле 2017 года замминистра обороны Юрий Борисов заявил, что ремонт «Адмирала Кузнецова» начнется в 2017 году, работами по его модернизации займутся сотрудники «Севмаша».

В мае информированный источник агентства пояснил, в ходе ремонта в первую очередь будет заменены четыре котла главной энергетической установки, два из которых уже изготовлены на Балтийском заводе. При этом модернизировать предполагалось радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, а также авиационный навигационный комплекс.

Ракетный комплекс «Гранит», скорее всего, останется на корабле прежним, его не будут менять «по финансовым соображениям», уточнил собеседник агентства.