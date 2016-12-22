В США обвинили троих человек в попытках организовать теракты в Нью-Йорке

Троих граждан США, Канады и Филиппин обвинили в попытках организовать серию терактов в Нью-Йорке в 2016 году. По данным американского Минюста, действовать они планировали от имени «Исламского государства»

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Американский Минюст вынес обвинение троим гражданам США, Канады и Филиппин за попытку организовать серию терактов в Нью-Йорке летом 2016 года, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Под обвинения попали 19-летний гражданин Канады Абдулрахмана эль-Бахнасави, 19-летний проживающий в Пакистане гражданин США Тала Харуна и 37-летний гражданин Филиппин Рассела Салика. Свои атаки они хотели совершить от имени запрещенной в России организации «Исламское государство» в многолюдных местах Нью-Йорка во время священного для мусульман месяца Рамадан, отметили в Минюсте.

В планы обвиняемых входило несколько терактов в метро, на Тайм-сквер, а также на концертах. Для этого они приобрели необходимые для изготовления взрывчаток материалы и арендовали для подготовительных работ помещение в пригороде. Один из обвиняемых также осуществил денежный перевод с Филиппин в США для финансирования планируемых терактов.

Следствие установило, что обвиняемые связывались друг с другом через мессенджеры. Американский гражданин Харун в Пакистане также встречался с экспертами в области взрывчаток ​и планировал приехать в Нью-Йорк, чтобы действовать вместе с эль-Бахнасави.