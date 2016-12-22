Власти Москвы изменили стандарты отделки «собянинок» по просьбе москвичей

Власти Москвы внесли изменения в стандарты отделки квартир по программе реновации жилья. Ранее сами участники программы попросили поменять в некоторых местах ламинат на плитку

Обновленный шоу-рум по программе реновации жилья на ВДНХ (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Столичные власти пошли навстречу участникам программы реновации и внесли некоторые изменения в стандарты отделки их будущих квартир. Об этом сообщил в четверг журналистам глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, передает «Интерфакс».

Чиновник рассказал, что с момента открытия первой шоу-рум на ВДНХ от москвичей поступили некоторые замечания, которые были учтены в стандартах отделки. В частности, по словам Левкина, по просьбе будущих переселенцев пол в кухнях и балконах новых квартир застелят не ламинатом, а плиткой. Кроме того, власти учли пожелание об укладке плитки в прихожие — около входа в квартиру.

Левкин также рассказал, что с 8 сентября на ВДНХ открывается новая постоянно действующая шоу-рум. «Здесь воссоздан один этаж жилого дома, который построят по программе реновации. Это точно такие же квартиры, которые будут предоставляться переселенцам. В шоу-рум воссозданы фасады, внутренняя планировка, отделка, система безопасности, а также благоустройство придомовых территорий», — пояснил Левкин.

Стандарты отделки квартир для будущих переселенцев по программе реновации были утверждены в начале августа. Тогда же сообщалось, что средняя стоимость отделки одного квадратного метра в новых квартирах будет обходиться в 11 144 руб., что в полтора раза дороже, чем раньше.

Установленные стандарты отделки включали в себя установку электроплиты и раковины из нержавеющей стали, полы из ламината и керамогранита со звукоизоляционной подложкой, деревянные межкомнатные двери, обои на стенах на флизелиновой основе и плитку из керамогранита в ванной комнате и туалете.