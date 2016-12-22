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Ростуризм предупредил находящихся в Доминикане россиян об урагане «Ирма»
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Ростуризм предупредил находящихся в Доминикане россиян об урагане «Ирма»
Общество, 22:09
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Ростуризм предупредил находящихся в Доминикане россиян об урагане «Ирма»
Ростуризм призвал находящихся в Доминикане россиян соблюдать меры предосторожности из-за приближения урагана «Ирма». Его уже назвали самым мощным в Атлантике за последнее десятилетие
Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Ростуризм предупредил граждан о прохождении урагана «Ирма» в бассейне Карибского моря и призвал находящихся на территории Доминиканы, Гаити, Кубы, Венесуэлы, Флориды и на Виргинских островах россиян соблюдать меры предосторожности. Это следует из сообщения ведомства, поступившего в РБК.

Туристам, которые уехали на отдых в эти страны, власти порекомендовали воздержаться от пребывания в береговой зоне, от купания в море, призвали их не подходить к окнам и строго следовать указаниям местных спасательных служб, туроператоров и администраций гостиниц. Всем отдыхающим россиянам, подчеркнули в Ростуризме, следует иметь достаточный запас воды, продукты питания, медикаменты, документы и заряженный мобильный телефон.

В Ростуризме заверили, что некоторые гостиницы Доминиканы, в которых остановились россияне, предпринимают меры по возможной эвакуации отдыхающих в безопасные районы.

«Вместе с тем, по сообщению Национальной ассоциации отелей и туризма Доминиканской Республики, отели этой страны подготовлены к встрече со стихией, созданы запасы продовольствия и питьевой воды, обустроены зоны защиты, проведены очистка и укрепление наружных конструкций, необходимости в массовых эвакуациях не возникло», — говорится в сообщении ведомства.

Российская туристка Татьяна Микляева, которая отдыхает в Доминикане, узнала о приближении урагана «Ирма» от местных жителей. По ее словам, в ночь на 7 сентября был сильный ветер, на территории отеля, в котором остановилась она с родственниками, разрушений нет, однако с деревьев были сорваны порывами «пара пальмовых веток и листья». Турфирма ANEX Tour, организовывающая путешествия в карибскую республику, не предупредила своих клиентов о надвигающемся урагане «Ирма», заявила она РБК. На острове, на побережье и в отелях Доминиканы осталось много людей. По ее словам, никого из туристов не эвакуировали, «хотя отели предприняли все возможные меры по безопасности».

На пляж перестали пускать с 6 сентября, в ресторанах заклеили скотчем окна. Вечером 6 сентября с 20:00 туристов попросили не выходить из номеров, принесли свечи и сухие пайки, утром сотрудники отеля провожали до ресторана, рассказала Микляева.

Другая российская туристка (попросила не указывать ее имя) заявила, что ANEX Tour 6 сентября эвакуировал две семьи с детьми до двух лет с курорта Пунта-Кана в столицу Доминиканской Республики. «Мы начали поднимать панику и звонили в Москву в ANEX Tour. Нам и еще одной семье с ребенком до двух лет предложили эвакуироваться в Санто-Доминго», — рассказала она. Туристка пожаловалась на отсутствие информации после эвакуации: «Кинули записку под дверь о том, чтобы сидели в номерах, на улице сильный ветер». По ее словам, 6 сентября канадское и американское посольства вывезли всех своих туристов, в отеле Natura Park Beach & Spa Eco Resort в Пунто-Кане остались только русские.

Пресс-служба ANEX Tour не смогла оперативно ответить на запрос РБК, в компанию направлен запрос.

На острове, побережье и в некоторых отелях Доминиканской Республики после предупреждения властей о приближении урагана «Ирма» осталось много людей, эвакуация туристов не проводится. Об этом РБК рассказала туристка из России, которая вернулась в Москву накануне в среду, 6 сентября. По ее словам, никого из туристов не эвакуировали, «хотя отели предприняли все возможные меры по безопасности».

Авиационное сообщение в Доминикане в связи с непригодными погодными условиями было прервано. Как рассказала РБК местная жительница, проживающая неподалеку от курорта Пунта-Кана, запланированные на четверг, 7 сентября, рейсы были перенесены на следующий день. По ее словам, из-за сильного ветра в некоторых частях города отключали электричество и воду. «Туроператоры предлагали переселить гостей в столицу, но еще вчера стало понятно, что ураган идет севернее и это бессмысленно. Но вчера понервничали все, безусловно», — добавила местная жительница.

Сотрудники отеля Dreams Palm Beach Resort & Spa Punta Cana в Пунта-Кане оповестили туристов об урагане, сказала РБК туристка из России. По ее словам, каждый отдыхающий делал свой выбор — оставаться в отеле или улетать в Россию. «Отель предоставил ночлег, много еды, напитки, игры различные, включили генераторы, и у нас работали кондиционеры и было электричество», — рассказала туристка.

6 сентября в Майями местные жители начали заколачивать окна и закрывать магазины, сказала отдыхающая там россиянка Наталья. Девушка не покупала тур, а поехала отдыхать самостоятельно. По ее словам, многие из местных жителей уехали в северную часть штата на автобусах. «У нас, к сожалению, нет такой возможности, все билеты распроданы. Об эвакуации молчат. Мы в полном неведении», — добавила она.

И грянет гром: как готовятся к урагану «Ирма» в США
Общество

Во вторник, 5 сентября, в американском штате Флорида и в Пуэрто-Рико был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением урагана «Ирма», который образовался в Карибском море спустя некоторое время после того, как из региона ушел ураган «Харви». Для ликвидации возможных последствий стихии власти мобилизовали национальную гвардию. «Ирме» присвоили пятую, максимальную категорию мощности и назвали самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие. Скорость ветра в центре стихии достигает 298 км/ч.

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Ураган «Ирма» уже обрушился на острова Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, которые входят в состав французских территорий и находятся в Карибском бассейне. Там стихия унесла жизни десяти человек, еще 25 пострадали, еще почти полторы тысячи жителей остались без крова. Глава МВД Франции Жерар Коломба подчеркнул, что «Ирма» разрушила 95% построек на Сен-Мартен.

Также погибший есть на заморской территории Великобритании — на острове Ангилья. На острове Барбуда, принадлежащем государству Антигуа и Барбуда, погиб двухлетний мальчик. В Пуэрто-Рико сообщили о трех погибших.

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Костина, Любовь Алтухова.
Теги: туристы , Доминиканская Республика , ураган «Ирма» , предупреждения
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